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1 July 2026

Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 6 - Junio 2026

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Herbert Smith Freehills Kramer LLP

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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
Spain Government, Public Sector
Iria Calviño,Guillermo Uriarte Senén,Javier Guillén
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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • La vigencia de un contrato público se extingue con la ejecución íntegra y la recepción definitiva, aunque el precio siga pendiente de pago.

Tribunal Supremo

  • La normativa básica estatal desplaza la regulación autonómica del concurso de proyectos arquitectónicos por aplicación de la cláusula de prevalencia de la Constitución.
  • La exigencia de inscripción registral del plan de igualdad y el alcance del derecho a la adjudicación presentan interés casacional objetivo.
  • La continuidad de la prestación contractual resulta aplicable cuando la nulidad de la adjudicación deriva de sentencia judicial firme.

Infraestructuras

Informes de Autoridades de Competencia

CNMC

  • Identificadas barreras estructurales a la competencia en los servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público y recomendaciones para garantizar la igualdad de acceso de los nuevos operadores.

Contratación pública y Derecho de la Competencia

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

  • La sustitución de una empresa identificada en la oferta para la aportación de un perfil técnico no es una modificación si era una mera concreción de las condiciones de solvencia.

Órganos Consultivos de Contratación

Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana

  • La exigencia de certificaciones BREEAM sin admitir equivalentes anula parcialmente el pliego por restringir la concurrencia.

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

  • La ausencia de regulación específica en los contratos no armonizados no impide aplicar el procedimiento incidental ante indicios fundados de colusión.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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