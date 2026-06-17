Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam streicht 28 % der bedingten Geschäftsfelder: Eine neue Ära der Rechtssicherheit für Investoren

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Mehr als 50 Geschäftssektoren erfordern keine vorherige Genehmigung mehr – eine der bedeutendsten Reformen des Marktzugangs in Vietnam seit Jahren.

Am 15. Mai 2026 erließ die vietnamesische Regierung die Resolution Nr. 66.17/2026/NQ-CP („Resolution 66.17“), die eine umfassende Reform des Investitions- und Geschäftslizenzierungsrahmens einführt. Wirksam vom 1. Juli 2026 bis zum 28. Februar 2027 reduziert die Resolution die Zahl der Geschäftssektoren mit bedingten Investitions- und Geschäftsvoraussetzungen von 198 auf 142.

Das bedeutet, dass 56 Geschäftssektoren von der Liste der bedingten Geschäftsfelder gestrichen wurden – ein wesentlicher Schritt hin zu einem offeneren, transparenteren und investorenfreundlicheren Geschäftsumfeld.

Die wichtigste Veränderung: Größere Rechtssicherheit für Investoren

Während die Reduzierung der Lizenzverfahren begrüßenswert ist, liegt der bedeutendste Vorteil für Investoren in etwas noch Wertvollerem: Rechtssicherheit.

Im traditionellen System der bedingten Geschäftsfelder mussten Investoren häufig Genehmigungen, Erlaubnisse oder Lizenzen einholen, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen konnten. In der Praxis führte dies oft zu langwierigen Prüfverfahren und unterschiedlichen Auslegungen durch verschiedene Behörden.

Mit der Streichung dieser Sektoren von der Liste der bedingten Geschäftsfelder verändert Vietnam seinen regulatorischen Ansatz grundlegend.

Das neue Prinzip ist einfach:

• Bleibt eine Geschäftstätigkeit bedingt, prüfen die Behörden, ob alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, bevor eine Lizenz erteilt wird.

• Wurde eine Geschäftstätigkeit von der Liste gestrichen, müssen Investoren keine vorherige Genehmigung mehr auf Grundlage besonderer Geschäftsvoraussetzungen einholen.

• Behörden können keinen weitreichenden Ermessensspielraum mehr bei der Marktzulassung dieser Sektoren ausüben.

• Investoren können ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen, sofern sie die geltenden Gesetze, technischen Standards und Vorschriften einhalten.

Mit anderen Worten: Die Reform verschiebt Vietnam von einem System der administrativen Genehmigung hin zu einem System, das auf Rechtskonformität und nachträglicher Kontrolle basiert.

Für Investoren bedeutet dies ein sehr hohes Maß an Rechtssicherheit. Unternehmen können Investitionen, Budgets, Personalplanung und Markteintrittsstrategien mit größerem Vertrauen planen, da kommerzielle Aktivitäten nun primär durch transparente gesetzliche Anforderungen und nicht durch Ermessensentscheidungen bei der Lizenzvergabe geregelt sind.

Vietnam bewegt sich von „Vorabgenehmigung“ zu „Nachkontrolle“

Resolution 66.17 spiegelt das übergeordnete Ziel der Regierung wider, den regulatorischen Rahmen Vietnams zu modernisieren.

Das traditionelle Modell beruhte stark auf:

• Vorabregistrierung,

• vorherigen Genehmigungen,

• Lizenzverfahren und

• administrativer Prüfung vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit.

Der neue Ansatz betont zunehmend:

• Selbstkonformität der Unternehmen,

• Marktzugang ohne unnötige Genehmigungen,

• nachträgliche Kontrolle und Prüfung sowie

• Durchsetzung über technische Vorschriften und Standards.

Dieses Modell ist in reiferen Marktwirtschaften üblich und wird von internationalen Investoren allgemein als vorhersehbarer, effizienter und unternehmensfreundlicher angesehen.

Wichtige Geschäftssektoren, die von der Liste der bedingten Geschäftsfelder gestrichen wurden

Unter den 56 Sektoren, die von der Regulierung bedingter Geschäftsfelder entfernt wurden, befinden sich:

• Betrieb und Management von Seehäfen;

• Seetransportdienste;

• Alkoholische Getränke;

• Versicherungsagentur, Versicherungsbrokerage und Rückversicherungsaktivitäten;

• Buchhaltungsdienste;

• Devisendienstleistungen durch Nicht-Kreditinstitute;

• Beratungsdienste zur Flächennutzungsplanung;

• Elektronische Spieleaktivitäten (ausgenommen Gewinnspiele für Ausländer und bestimmte Online-Spiele);

• Produktion und Vertrieb von Ton- und Videoaufnahmen von Musik-, Tanz- und Theateraufführungen;

• Handel mit bestimmten Chemikalien sowie Haushalts-/medizinischen Insektiziden und Bakteriziden;

• Bau und Modifikation von Fischereifahrzeugen;

• Handel mit Geräten zur Störung mobiler Kommunikationssignale;

• Bereitstellung von Informationsinhalten über Telekommunikationsnetze und das Internet;

• Handel mit unbemannten Fluggeräten, Flugzeugmotoren, Propellern und zugehöriger Ausrüstung.

Die Streichung dieser Sektoren von der Liste der bedingten Geschäftsfelder wird voraussichtlich den Marktzugang erheblich verbessern und die administrativen Belastungen sowohl für inländische als auch für ausländische Investoren reduzieren.

Reduzierte Kosten und schnellerer Markteintritt

Investoren, die in diesen Sektoren tätig sind, können erwarten:

• Schnellere Projektumsetzung;

• Geringere Lizenzierungs- und Compliance-Kosten;

• Kürzere Zeiträume für den Markteintritt;

• Größere Vorhersehbarkeit in der Geschäftsplanung;

• Weniger administrative Interaktionen mit Behörden;

• Verbesserte Investitionssicherheit.

Diese Vorteile sind besonders wichtig für ausländische Investoren, die Lizenzierungsverzögerungen und behördliches Ermessen häufig als zentrale Herausforderungen beim Eintritt in Schwellenmärkte identifiziert haben.

Einhaltung bleibt wesentlich

Die Reform bedeutet keine Deregulierung.

Unternehmen müssen weiterhin alle geltenden:

• Gesetze und Vorschriften,

• technischen Standards,

• branchenspezifischen Anforderungen,

• Sicherheitsvorschriften sowie

• umwelt- und betriebsbezogenen Verpflichtungen einhalten.

Die Behörden werden zunehmend auf nachträgliche Kontrollen und Prüfmechanismen zurückgreifen, um die Einhaltung zu überwachen. Die zuständigen Ministerien und Regierungsbehörden werden voraussichtlich zusätzliche technische Vorschriften und Standards für die neu liberalisierten Sektoren erlassen. Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, können weiterhin mit erheblichen Verwaltungsstrafen, Betriebsaussetzungen oder anderen Durchsetzungsmaßnahmen rechnen.

Ein starkes Signal an internationale Investoren

Resolution 66.17 sendet eine klare Botschaft: Vietnam verpflichtet sich, das Investitionsklima zu verbessern und unnötige administrative Hürden abzubauen.

Noch wichtiger ist, dass die Reform einen der von internationalen Investoren am meisten geschätzten Faktoren stärkt: Rechtssicherheit.

Wenn regulatorische Anforderungen klar und objektiv sind und die Behörden nur begrenzten Ermessensspielraum haben, sobald diese Anforderungen erfüllt sind, können Investoren Entscheidungen mit größerem Vertrauen und geringerem regulatorischen Risiko treffen.

Die Reduzierung der bedingten Geschäftsfelder von 198 auf 142 ist daher nicht nur eine Übung zur administrativen Vereinfachung. Sie stellt einen bedeutenden Schritt hin zu einem transparenteren, vorhersehbareren und regelbasierten Geschäftsumfeld dar – eines, das Vietnams Attraktivität als regionales Investitionsziel weiter stärken dürfte.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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