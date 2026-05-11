Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 4 - Abril 2026

La ausencia de justificación objetiva de las especificaciones técnicas en los pliegos de contratación y la omisión de la mención “o equivalente” en los requisitos del pliego no vulneran los principios de transparencia...

Article Insights

Iria Calviño’s articles from Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular: in European Union

in European Union

with readers working within the Oil & Gas industries Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular: within Strategy, Wealth Management and Technology topic(s)

with Senior Company Executives, HR and Inhouse Counsel

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La ausencia de justificación objetiva de las especificaciones técnicas en los pliegos de contratación y la omisión de la mención “o equivalente” en los requisitos del pliego no vulneran los principios de transparencia e igualdad de trato, salvo que dichos requisitos no deriven inevitablemente del objeto del contrato.

Tribunal Supremo

La decisión de no prorrogar un contrato de concesión de servicio público y asumir su gestión directa exige la valoración de sus repercusiones y efectos conforme al artículo 7.3 de la LOEPSF.

La ausencia de poderes efectivos de dirección y supervisión impide reconocer el "control conjunto análogo" que justificaría la encomienda del servicio de atención domiciliaria a un medio propio sin licitación.

La renuncia unilateral y anticipada del concesionario no impide el resarcimiento por las inversiones realizadas y no amortizadas, al quedar las instalaciones en poder de la Administración.

Las concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera que superen los tres millones de euros son susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP.

La habilitación empresarial o profesional exigida en los pliegos tiene carácter personalísimo y no puede ser suplida ni completada mediante la acumulación de aportaciones de los distintos integrantes de una unión temporal de empresas.

La aceptación de prórrogas contractuales sin reserva expresa no implica renuncia automática a la indemnización por los sobrecostes derivados de la prolongación del tiempo de ejecución del contrato.

Eficacia y ejecutividad de una prohibición de contratar inscrita en el ROLECE y el efecto de la suspensión judicial posterior a la consulta registral.

Tribunal Superior de Justicia

La imposición de la prórroga forzosa del contrato al último contratista por incumplimiento del Ayuntamiento de su obligación de licitar con la debida antelación justifica la adopción de la medida cautelar de suspensión sin exigencia de caución.

La invariabilidad de la fórmula de revisión de precios durante la vigencia del contrato impide su modificación unilateral por el incremento excepcional del coste energético derivado de la guerra de Ucrania.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.