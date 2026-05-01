Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 3 - Marzo 2026

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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- La valoración del incremento salarial como criterio de adjudicación en servicios sociales es compatible con la Directiva 2014/24 y no vulnera el derecho a la negociación colectiva.
Tribunal Constitucional
- Estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda, apartado uno, de la Ley Foral 35/2022, que amplía los supuestos de reserva de contratación previstos en el artículo 36.1 de la de contratos públicos de Navarra.
Tribunal Supremo
- Las modificaciones contractuales que superan conjuntamente el 15 % del valor inicial constituyen una modificación sustancial y determinan la aplicación de la irregularidad núm. 23 de la Decisión C (2019) 3452 conforme al artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE.
- La falta de control análogo conjunto impide considerar a FISERSA como medio propio y determina la anulación de la adjudicación directa del servicio de abastecimiento de agua en alta.
- La confirmación de la conducta colusoria en la licitación del servicio Aerobús justifica la sanción reducida y la prohibición de contratar impuesta por la Autoridad Catalana de la Competencia.
- La ausencia de un control conjunto análogo impide apreciar la existencia de medio propio y excluye la posibilidad de realizar encargos directos al margen de la licitación pública.
Contratación Pública y Derecho de la Competencia
Jurisprudencia
Tribunal Supremo
- La prohibición de contratar debe graduarse conforme al principio de proporcionalidad sin aplicar por analogía los criterios sancionadores de la Ley de Defensa de la Competencia.
Tribunal Superior de Justicia
- La acreditación indiciaria de la coordinación en la presentación de ofertas permite confirmar la existencia de una práctica colusoria en la licitación de servicios de playa.
Disposiciones legales
- Entra en vigor la Ley del clima de Galicia.
- El Real Decreto-ley que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incorpora una modificación de la LCSP.
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