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1 May 2026

Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 3 - Marzo 2026

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Herbert Smith Freehills Kramer LLP

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Este update de infraestructuras y contratación pública recopila las principales novedades jurisprudenciales y normativas del sector, incluyendo sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea...
Spain Government, Public Sector
Iria Calviño,Guillermo Uriarte Senén,Javier Guillén
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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • La valoración del incremento salarial como criterio de adjudicación en servicios sociales es compatible con la Directiva 2014/24 y no vulnera el derecho a la negociación colectiva.

Tribunal Constitucional

  • Estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda, apartado uno, de la Ley Foral 35/2022, que amplía los supuestos de reserva de contratación previstos en el artículo 36.1 de la de contratos públicos de Navarra.

Tribunal Supremo

  • Las modificaciones contractuales que superan conjuntamente el 15 % del valor inicial constituyen una modificación sustancial y determinan la aplicación de la irregularidad núm. 23 de la Decisión C (2019) 3452 conforme al artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE.
  • La falta de control análogo conjunto impide considerar a FISERSA como medio propio y determina la anulación de la adjudicación directa del servicio de abastecimiento de agua en alta.
  • La confirmación de la conducta colusoria en la licitación del servicio Aerobús justifica la sanción reducida y la prohibición de contratar impuesta por la Autoridad Catalana de la Competencia.
  • La ausencia de un control conjunto análogo impide apreciar la existencia de medio propio y excluye la posibilidad de realizar encargos directos al margen de la licitación pública.

Contratación Pública y Derecho de la Competencia

Jurisprudencia

Tribunal Supremo

  • La prohibición de contratar debe graduarse conforme al principio de proporcionalidad sin aplicar por analogía los criterios sancionadores de la Ley de Defensa de la Competencia.

Tribunal Superior de Justicia

  • La acreditación indiciaria de la coordinación en la presentación de ofertas permite confirmar la existencia de una práctica colusoria en la licitación de servicios de playa.

Disposiciones legales

  • Entra en vigor la Ley del clima de Galicia.
  • El Real Decreto-ley que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incorpora una modificación de la LCSP.

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