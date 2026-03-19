Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Übersicht Der Zuständigen Regulierungsbehörden Für Ausländische Investoren In Vietnam (2026)

Dies stellt eine der bedeutendsten institutionellen Veränderungen des Jahres 2025 dar.

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1. Gesellschaftsrecht, M&A, Investitionspolitik, öffentliches Beschaffungswesen, Zoll, Steuern

Federführende Behörde: Ministry of Finance (MOF)

Dies stellt eine der bedeutendsten institutionellen Veränderungen des Jahres 2025 dar. Das neu strukturierte Finanzministerium ist nun nicht mehr ausschließlich für klassische Finanz- und Steuerfragen zuständig, sondern umfasst darüber hinaus auch Entwicklungsinvestitionen, Unternehmensinvestitionen in Vietnam, Auslandsinvestitionen, Investitionsförderung, öffentliche Ausschreibungen und Vergabeverfahren, Zoll, Wertpapiermärkte, Versicherungen, Preisregulierung, Sonderwirtschaftszonen, Statistik sowie staatliche Kapitalbeteiligungen an Unternehmen.

Für viele ausländische Investoren fungiert das MOF daher in der Praxis mittlerweile als erste zentrale Anlaufstelle für Fragen der FDI-Strukturierung, Investitionsanreize, öffentliche Vergaben, Zoll sowie steuerliche Themen.

Zuständigkeit des MOF insbesondere für:

FDI-Politik und Investitionsanreize

steuerliche Fragen, Zoll und Transfer-Pricing-Schnittstellen

öffentliche Ausschreibungen und Vergabeverfahren

Wertpapier- und börsenrechtliche Themen

Versicherungs- und Preisregulierung

Sonderwirtschaftszonen sowie staatliche Beteiligungen an Unternehmen

2. Beschäftigung, arbeitsrechtliche Compliance, Arbeitserlaubnisse, Sozialversicherung

Federführende Behörde: Ministry of Home Affairs (MOHA)

Im Zuge der Verwaltungsreform 2025 wurde das frühere Ministerium für Arbeit, Invaliden und Soziales (MOLISA) in das Innenministerium integriert. Das MOHA ist nun für Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigung, Lohnfragen, Sozialversicherung, Arbeitsschutz sowie für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer zuständig.

Für ausländische Investoren bedeutet dies, dass arbeitsrechtliche Themen, die bislang bei MOLISA angesiedelt waren, nun über die Verwaltungsstruktur des MOHA abgewickelt werden.

Zuständigkeit des MOHA insbesondere für:

arbeitsrechtliche Regulierung und Arbeitsverwaltung

Arbeitserlaubnisse und Compliance bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer

Löhne, Arbeitszeiten und interne Arbeitsordnungen

Arbeitsschutz und arbeitsrechtliche Berichtspflichten

Sozialversicherungssystem und entsprechende Regulierung

3. Grundstücke, Umwelt, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft

Federführende Behörde: Ministry of Agriculture and Environment (MAE)

Eine weitere bedeutende institutionelle Reform im Jahr 2025 war die Zusammenlegung des bisherigen Landwirtschaftsministeriums mit dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt. Das neu geschaffene MAE ist nun zuständig für Grundstücksrecht, Umweltregulierung, Wasserressourcen, Mineralien, Geologie, Hydrometeorologie, Klimaschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Tiergesundheit, Pflanzenschutz, ländliche Entwicklung, Katastrophenschutz sowie Lebensmittelsicherheit in den jeweiligen Sektoren.

Für Investitionsprojekte stellt dieses Ministerium damit eine zentrale Schnittstelle für Grundstückszugang und Umweltgenehmigungen dar, neben gegebenenfalls weiteren sektorspezifischen Genehmigungen.

Zuständigkeit des MAE insbesondere für:

Grundstücksrecht und Landnutzungspolitik

Umweltverträglichkeitsprüfungen (EIA) und Umweltcompliance

Wasser-, Abfall- und Emissionsregulierung sowie Klimathemen

Landwirtschaft, Lebensmittel, Forstwirtschaft und Fischerei

Genehmigungen im Bereich natürlicher Ressourcen

4. Bauwesen, Immobilien, Infrastruktur, Transport

Federführende Behörde: Ministry of Construction (MOC)

Das Bauministerium hat im Rahmen der Reform 2025 zusätzlich den bisherigen Transportbereich übernommen. Es ist nun zuständig für Bauleitplanung, Architektur, Bauinvestitionen, Stadtentwicklung, technische Infrastruktur, Wohnungsbau, Immobilienmärkte, Baustoffe sowie den landesweiten Verkehr in den Bereichen Straße, Eisenbahn, Binnenwasserstraßen, maritime Infrastruktur und zivile Luftfahrt.

Für Infrastrukturinvestoren stellt dies eine wesentliche institutionelle Veränderung dar.

Zuständigkeit des MOC insbesondere für:

Baugenehmigungen und rechtlichen Rahmen für Projektentwicklung

Immobilien- und Wohnungspolitik

Verkehrsinfrastruktur und Regulierung des Transportsektors

PPP-Strukturen und technische Infrastrukturfragen

Stadtentwicklung und Logistikinfrastruktur

5. Handel, Import- und Exportkontrollen, Industrie, Energie, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz

Federführende Behörde: Ministry of Industry and Trade (MOIT)

Das MOIT bleibt die zentrale Behörde für Industriepolitik, Handel, Import- und Exportverwaltung, Binnenmarktregulierung, Energiepolitik, Stromwirtschaft, Öl- und Gassektor, Chemikalienregulierung, handelspolitische Schutzinstrumente, E-Commerce sowie Wettbewerbs- und Verbraucherschutz.

Die Vietnam Competition Commission bleibt weiterhin dem MOIT zugeordnet.

Zuständigkeit des MOIT insbesondere für:

Import- und Exportgenehmigungen sowie Produktzulassungen

Energie- und Stromregulierung

Chemikalienregulierung und industrielle Compliance

Kartellrecht und Fusionskontrolle

Verbraucherschutz und unlauterer Wettbewerb

Handelsförderung und Marktzugangsfragen

6. Pharmazeutika, Gesundheitswesen, Medizinprodukte, Krankenhäuser

Federführende Behörde: Ministry of Health (MOH)

Das Gesundheitsministerium bleibt die zentrale Behörde für pharmazeutische Produkte, Medizinprodukte, Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Gesundheitsregulierung sowie Arzneimittelverkehr.

Für pharmazeutische Investoren bleibt insbesondere die Drug Administration of Vietnam (DAV) innerhalb des MOH der operative Regulator für Arzneimittelzulassung und Marktzulassungen.

Zuständigkeit des MOH insbesondere für:

Arzneimittel und Marktzulassungen

Medizinprodukte

Gesundheitslizenzen und Krankenhäuser

Produktklassifizierungen im Gesundheitssektor

regulatorische Vorgaben im Bereich Public Health

7. Technologie, Telekommunikation, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation

Federführende Behörde: Ministry of Science and Technology (MOST)

Im Jahr 2025 wurden das frühere Wissenschaftsministerium und das Ministerium für Information und Kommunikation zusammengelegt. Das MOST ist damit zum zentralen Akteur für Technologiepolitik sowie für große Teile der digitalen und kommunikationstechnischen Regulierung geworden.

Für Investoren in den Bereichen Telekommunikation, digitale Plattformen, Halbleiter, Innovation und Technologieregulierung ist das MOST daher von besonderer Bedeutung.

Zuständigkeit des MOST insbesondere für:

Telekommunikations- und Kommunikationspolitik

Regulierung der digitalen Wirtschaft und Technologien

Wissenschaftspolitik, Innovation, Normung und Metrologie

Schnittstellen zur Verwaltung geistigen Eigentums

Regulierung neuer Technologien und Industrieinnovationen

8. Daten, Cybersicherheit, nationale Sicherheit, polizeiliche Genehmigungen

Federführende Behörde: Ministry of Public Security (MPS)

Für ausländische Investoren ist das MPS die zentrale Behörde für Cybersicherheit, Datenschutzarchitektur sowie nationale Sicherheitsfragen. Neuere Durchführungsregelungen zum Datenschutzrecht weisen dem MPS zudem wichtige Funktionen bei der Überwachung der Datensicherheit sowie beim Umgang mit Datensicherheitsvorfällen zu.

Zuständigkeit des MPS insbesondere für:

Cybersicherheit und Datenlokalisierung

polizeiliche Genehmigungen und sicherheitsrelevante Lizenzen

nationale Sicherheitsprüfungen

sicherheitssensible Sektoren, insbesondere digitale Infrastruktur und grenzüberschreitende Datenströme

9. Banken, Devisenrecht, Auslandskredite

Federführende Behörde: State Bank of Vietnam (SBV)

(ministerielle Behörde, jedoch kein Ministerium)

Die State Bank of Vietnam fungiert als Zentralbank und ist die führende Behörde für Geldpolitik, Bankenregulierung und Devisenkontrolle. Für ausländische Investoren ist sie insbesondere im Zusammenhang mit Kapitalverkehr, Auslandskrediten, Devisentransfers und Banklizenzen relevant.

Zuständigkeit der SBV insbesondere für:

Devisenrecht und Kapitalverkehrskontrollen

Registrierung ausländischer Darlehen

Gewinnrepatriierung und Zahlungsverkehr

Banken- und Zahlungsverkehrsregulierung

Kapitalverkehrsfragen

10. Internationale Verträge, diplomatische Legalisierung, sanktionsrelevante internationale Schnittstellen

Federführende Behörde: Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Das Außenministerium ist zuständig für Außenpolitik, internationale Verträge und Abkommen, diplomatische Vertretungen sowie Angelegenheiten vietnamesischer Staatsbürger im Ausland. In der Praxis wird das MOFA bei Investitionsprojekten vor allem bei Fragen der Vertragsauslegung, diplomatischen Legalisierung sowie bei internationalen Schnittstellen relevant.

Zuständigkeit des MOFA insbesondere für:

internationale Verträge und diplomatische Schnittstellen

Konsular- und Legalisationsverfahren

staatliche grenzüberschreitende Rechtsfragen

11. Gerichte, Schiedsverfahren, Rechtssystem und Vollstreckung

Federführende Behörde: Ministry of Justice (MOJ)

(Streitigkeiten werden von Gerichten oder Schiedsgerichten entschieden, nicht vom MOJ)

Das MOJ ist verantwortlich für Gesetzgebung, Organisation der Rechtsdurchsetzung, Vollstreckung zivilrechtlicher Entscheidungen sowie juristische Verwaltungsaufgaben.

Für Investoren ist das Ministerium insbesondere relevant bei Fragen der Vollstreckung, Registrierung von Sicherheiten, Legalisierungen sowie bei rechtspolitischen Entwicklungen.

Zuständigkeit des MOJ insbesondere für:

Vollstreckungssysteme

Entwicklung des rechtlichen Rahmens

Justizverwaltung und rechtliche Unterstützung

bestimmte Legalisations- und Rechtsfragen

12. An welche Behörde muss ich mich wenden?" – schneller Sektorüberblick

Für ausländische Investoren lässt sich die Zuständigkeitsstruktur wie folgt vereinfachen:

FDI-Genehmigungen / Investitionsanreize / Beschaffung / Zoll / Steuern → MOF Arbeitsrecht / Arbeitserlaubnisse / Sozialversicherung → MOHA Grundstücke / Umwelt / natürliche Ressourcen / Landwirtschaft → MAE Bau / Immobilien / Verkehrsinfrastruktur → MOC Handel / Import-Export / Energie / Wettbewerbsrecht → MOIT Pharma / Gesundheitswesen / Medizinprodukte → MOH Telekommunikation / Digitalwirtschaft / Technologie → MOST Cybersicherheit / Datenschutz / polizeiliche Genehmigungen → MPS Banken / Devisenrecht / Auslandskredite → SBV Internationale Verträge / diplomatische Legalisierung → MOFA Vollstreckung / rechtlicher Rahmen → MOJ

13. Praktische Hinweise für ausländische Investoren

Erstens bedeutet eine zentrale Ministeriums-Zuständigkeit nicht, dass ausschließlich diese Behörde zuständig ist. In Vietnam erfolgt Genehmigung und Compliance häufig durch eine Kombination aus zentralem Ministerium, Provinzregierung (People's Committee), lokalen Fachbehörden und spezialisierten Regulatoren. Diese Übersicht stellt daher eine zentralstaatliche Zuständigkeitskarte dar, ersetzt jedoch keine transaktionsspezifische Genehmigungsanalyse.

Zweitens ist die Verwaltungsstruktur nach den Reformen von 2025 noch relativ neu. In der Praxis können Websites, Rundschreiben oder administrative Abläufe teilweise weiterhin frühere Ministeriumsbezeichnungen enthalten, obwohl die neuen Regierungsdekrete und Strukturen bereits seit 1. März 2025 gelten.

Drittens sollten ausländische Investoren frühzeitig mögliche Überschneidungen der Zuständigkeiten prüfen. Einzelne Projekte können gleichzeitig mehrere Behörden betreffen. So kann etwa ein Rechenzentrumsprojekt Zuständigkeiten von MOF, MOC, MOST, MPS, MAE und SBV auslösen – abhängig von Struktur, Grundstück, Technologie, Sicherheitsanforderungen und Finanzierung. Gerade an diesen Schnittstellen entstehen häufig Verzögerungsrisiken.

14. Wichtigste Schlussfolgerung für Investoren

Für Transaktionsplanung in Vietnam ab 2025 ist vor allem ein grundlegender Perspektivwechsel wichtig:

MOF ist heute deutlich breiter aufgestellt als ein reines Finanz- und Steuerressort.

MOHA ist nun die zentrale Behörde für Arbeitsverwaltung.

MAE fungiert als zentrale Schnittstelle für Grundstücks- und Umweltfragen.

MOC umfasst nun sowohl Bauwesen als auch Transportinfrastruktur.

MOST hat erheblich an Bedeutung für Digital-, Telekommunikations- und Technologieinvestitionen gewonnen.

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