Sector Update: Infraestructuras Y Contratación Pública | Nº 2 - Febrero 2026

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Recurrir a los medios de una filial íntegramente participada por una sociedad matriz constituye la utilización de las capacidades de otra entidad en el sentido de la Directiva 2014/24, y la falta inicial del DEUC puede subsanarse.

La exigencia de imparcialidad y el cálculo del beneficio económico en el RSSP son compatibles con el artículo 49 de la Carta, salvo cuando la multa se impone automáticamente sin ponderar las circunstancias del caso.

El derecho de prioridad reconocido a un promotor en un procedimiento de financiación de proyectos vulnera el principio de igualdad de trato conforme a la Directiva 2014/23.

La prohibición de adjudicar contratos públicos o de concesión no será de aplicación cuando no exista un riesgo plausible de desvío de fondos hacia la economía rusa.

Tribunal Constitucional

Estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra la disposición final segunda, apartado Uno, de la Ley Foral que modifica el artículo 36.1 de la Ley de contratos públicos de Navarra.

Tribunal Supremo

La prescripción de las liquidaciones contractuales se rige por el plazo de la Ley General Presupuestaria y se interrumpe con la interposición del recurso contencioso-administrativo hasta sentencia firme.

La existencia de prórroga por mutuo acuerdo expreso entre las partes impide a la Administración imponer una prórroga forzosa del contrato.

Los documentos posteriores presentados al acuerdo de adjudicación de un contrato donde se cuestione la solvencia técnica del adjudicatario deben ser revisados, incluso si son presentados posteriormente a la adjudicación.

No procede la imposición de penalidades al adjudicatario por la falta de formalización del contrato al omitirse en los pliegos la información relativa a la subrogación del personal.

La calificación de los servicios de arquitectura como prestaciones intelectuales obliga a que los criterios de calidad representen al menos el 51 % de la puntuación.

Las asociaciones sectoriales están legitimadas para impugnar adjudicaciones directas que afecten a la libre concurrencia.

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

La fijación exhaustiva del tipo de autobombas anula el Pliego de Prescripciones Técnicas por restringir injustificadamente la competencia.

Contratación Pública y Derecho de la Competencia

Jurisprudencia

Tribunal Supremo

Se fija doctrina sobre la imposibilidad de reiterar la impugnación de la exclusión en un nuevo recurso especial tras quedar firme la resolución del tribunal contractual.

Se aprecia interés casacional sobre cuándo finaliza una infracción anticompetitiva ligada a una licitación pública.

La autoridad competente en materia de competencia puede fijar el alcance y duración de la prohibición de contratar derivada de infracciones de la LDC, si así lo acuerda en su resolución.

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