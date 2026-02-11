Global Water Intelligence Interview Mit Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann Über Gesetze Zu Public Private Partnerships Und Optimierung Der Regierung

1. Kann man sagen, dass die größte Einschränkung bei der Umsetzung von PPPs bisher die Art und Weise war, wie staatliches Kapital während der Bauphase in Projekte eingebracht wurde – etwas, das dieses Dekret zu lösen versucht? Sehen Sie weitere Einschränkungen, die eine bedeutende Rolle spielen?

Ja, es ist korrekt zu sagen, dass das größte Hindernis für diese Projekte die Art und Weise war, wie die Regierung ihren Anteil bezahlt hat. Früher mussten private Unternehmen ihr eigenes Geld verwenden oder Kredite von Banken aufnehmen, um den staatlichen Kostenanteil bis zur Halb- oder Fertigstellung des Projekts vorzufinanzieren. Dies führte zu hohen Zinskosten und Druck auf die Liquidität.

Dekret 312 behebt dies, indem es der Regierung erlaubt, ihren Anteil parallel zum privaten Investor zu zahlen. Sobald ein Teil der Arbeiten abgeschlossen ist, zahlt die Regierung ihren prozentualen Anteil.

Andere Einschränkungen bleiben jedoch bestehen, insbesondere die Frage, wer das Risiko trägt, wenn das Projekt nicht genügend Einnahmen erzielt (Einnahmerisiko), und ob lokale Regierungsbehörden über die nötigen Fähigkeiten verfügen, diese Zahlungen schnell und ohne Verwaltungsverzögerungen abzuwickeln.

2. Welche Stellen sind nun für die Bestätigung des Baufortschritts im Hinblick auf den staatlichen Kapitalanteil verantwortlich – Fachministerien, Projektmanagementeinheiten?

Die Verantwortung liegt nun bei der spezifischen Behörde, die für die Verwaltung des staatlichen Kapitals in diesem Projekt zuständig ist. In der Praxis handelt es sich dabei meist um eine Projektmanagementeinheit oder eine bestimmte Abteilung innerhalb des Ministeriums oder der Provinz.

Die wesentliche Änderung besteht darin, dass diese Behörde zusammen mit dem Investor nun vollständig für die Richtigkeit der Zahlen verantwortlich ist. Sie müssen nicht mehr auf eine übergeordnete Vertragsbehörde warten, die jeden Zahlungsschritt genehmigt, was den Prozess beschleunigen sollte.

3. Sehen Sie Risiken darin, die 50%-Zahlungsgrenze zu entfernen und staatliche Mittel auf Grundlage des gemeldeten Fortschritts statt nach endgültiger Abnahme auszuzahlen?

Die Abschaffung der 50-Prozent-Grenze und die Zahlungen auf Basis des Fortschritts bringen zwei wesentliche Risiken mit sich:

Rückforderung von Geldern: Wenn die Regierung 80 Prozent der Arbeiten bezahlt, der Investor das Projekt jedoch vor Fertigstellung aufgibt, wird es rechtlich schwierig, diese staatlichen Gelder zurückzuerhalten.

Prüfungsrisiko: Da die Zahlungen schneller erfolgen, bleibt weniger Zeit für Kontrolle. Wenn eine spätere Prüfung ergibt, dass die gemeldeten Arbeiten ungenau waren, könnte der Investor ernsthafte rechtliche Probleme bekommen, weil staatliche Vermögenswerte verloren gingen.

4. Erwarten Sie, dass Dekret 312 das Bietverhalten verändert – beispielsweise aggressivere Preisgestaltung?

Man sollte künftig mit wettbewerbsfähigeren Preisen rechnen. Da die Regierung ihren Anteil sofort zahlt, müssen private Unternehmen weniger Kredite aufnehmen und weniger Zinsen zahlen. Dies senkt ihre Gesamtkosten.

Folglich können Bieter niedrigere Servicegebühren anbieten oder weniger staatliche Unterstützung verlangen und dennoch denselben Gewinn erzielen.

5. Das Dekret reduziert die Finanzierungslast, ohne die fiskalischen Verpflichtungen auszuweiten – erwarten Sie, dass dies erfolgreich sein wird, um mehr ausländische Investitionen anzuziehen?

Dekret 312 macht diese Projekte deutlich attraktiver, da es die Schuldenlast des Privatsektors reduziert. Dies bringt Vietnam in Einklang mit internationalen Standards, bei denen Meilensteinzahlungen üblich sind.

Allerdings reicht diese Änderung allein möglicherweise nicht aus, um den Markt mit ausländischem Kapital zu überschwemmen. Ausländische Investoren sorgen sich weiterhin darum, ob sie ihre Gewinne in Fremdwährung umwandeln können und welche Gesetze im Falle eines Rechtsstreits gelten. Das Dekret löst das Liquiditätsproblem, aber nicht die umfassenderen rechtlichen Schutzmechanismen, die ausländische Investoren üblicherweise verlangen.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Details zu den oben genannten Punkten erfahren möchten.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.