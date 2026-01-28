Изменение Порядка Работы С Обращениями В Частных Организациях Беларуси После Принятия Постановления Совета Министров № 635 От 12 Ноября 2025 Г.

Article Insights

12 ноября 2025 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 635 были утверждены новые акты, регулирующие порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц в частных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей (ИП).

Новые нормы затрагивают вопросы делопроизводства, учета поступающих обращений, контроля исполнения, а также порядок ведения книги замечаний и предложений. Для частного сектора изменения оказываются значимыми, поскольку являются обязательными к применению и формируют единый стандарт взаимодействия с заявителями как по общим обращениям, так и по претензиям, связанным с качеством товаров, услуг или нарушением прав потребителей.

После введения Постановления № 635 частные организации и индивидуальные предприниматели получили четко закрепленные обязанности по:

ведению делопроизводства по обращениям заявителей;

регистрации обращений, поступивших в любой форме – письменной, устной, электронной;

хранению документов, связанных с обращениями;

ведению и выдаче книги замечаний и предложений.

Так, установлен следующий порядок регистрации обращений:

Регистрация в день поступления, а если день нерабочий – в первый рабочий день.

Возможность вести регистрацию как в системе электронного документооборота, так и «на бумаге».

Обязанность присваивать регистрационный индекс согласно внутренним правилам документооборота (возможно использовать Единый классификатор категорий обращений).

После регистрации каждое обращение должно быть передано руководителю организации или уполномоченному составлять резолюции.

Важно: Постановление № 635 распространяется на ведение претензионной работы, то есть все претензии, независимо от характера, должны рассматриваться по общим правилам делопроизводства:

обязательная регистрация в соответствии с законодательными сроками;

контроль сроков выполнения;

документальное сопровождение;

предоставление мотивированных ответов.

Постановление № 635 устанавливает также изменения для ведения книги замечаний и предложений.

В частности, изменилась форма книги. Книга ведется по старой форме до полного заполнения всех страниц, после чего необходимо обратиться за новой книгой в течение 5 календарных дней.

Ведение книги обязательно для субъектов, осуществляющих деятельность в следующих сферах:

Торговля: Общественное питание (объекты общественного питания (за исключением летних сезонных кафе). Бытовое обслуживание (объекты бытового обслуживания и приемные пункты бытового обслуживания). Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение, санаторно-курортное лечение, оздоровление. Заготовка продукции растениеводства, животноводства, дикорастущей и прочей продукции (приемозаготовительные пункты). Перевозка грузов, пассажиров, багажа. Транспортная деятельность. Придорожный сервис (мотели и иные объекты придорожного сервиса). Банковская, финансовая, страховая деятельность. Связь. Культура (театрально-зрелищные организации, культурно-просветительские учреждения, спортивно-культурные центры). Юстиция, в частности риэлтерские организации, юридические лица, оказывающие юридические услуги.

