ARTICLE
28 January 2026

Изменение Порядка Работы С Обращениями В Частных Организациях Беларуси После Принятия Постановления Совета Министров № 635 От 12 Ноября 2025 Г.

GI
GRATA International

Contributor

GRATA International logo
GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
Explore Firm Details
12 ноября 2025 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 635 были утверждены н
Belarus Government, Public Sector
Violetta Ludchik
Your Author LinkedIn Connections
GRATA International are most popular:
  • within Real Estate and Construction topic(s)
  • in Europe

12 ноября 2025 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 635 были утверждены новые акты, регулирующие порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц в частных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей (ИП).

Новые нормы затрагивают вопросы делопроизводства, учета поступающих обращений, контроля исполнения, а также порядок ведения книги замечаний и предложений. Для частного сектора изменения оказываются значимыми, поскольку являются обязательными к применению и формируют единый стандарт взаимодействия с заявителями как по общим обращениям, так и по претензиям, связанным с качеством товаров, услуг или нарушением прав потребителей.

После введения Постановления № 635 частные организации и индивидуальные предприниматели получили четко закрепленные обязанности по:

  • ведению делопроизводства по обращениям заявителей;
  • регистрации обращений, поступивших в любой форме – письменной, устной, электронной;
  • хранению документов, связанных с обращениями;
  • ведению и выдаче книги замечаний и предложений.

Так, установлен следующий порядок регистрации обращений:

  • Регистрация в день поступления, а если день нерабочий – в первый рабочий день.
  • Возможность вести регистрацию как в системе электронного документооборота, так и «на бумаге».
  • Обязанность присваивать регистрационный индекс согласно внутренним правилам документооборота (возможно использовать Единый классификатор категорий обращений).

После регистрации каждое обращение должно быть передано руководителю организации или уполномоченному составлять резолюции.

Важно: Постановление № 635 распространяется на ведение претензионной работы, то есть все претензии, независимо от характера, должны рассматриваться по общим правилам делопроизводства:

  • обязательная регистрация в соответствии с законодательными сроками;
  • контроль сроков выполнения;
  • документальное сопровождение;
  • предоставление мотивированных ответов.

Постановление № 635 устанавливает также изменения для ведения книги замечаний и предложений.

В частности, изменилась форма книги. Книга ведется по старой форме до полного заполнения всех страниц, после чего необходимо обратиться за новой книгой в течение 5 календарных дней.

Ведение книги обязательно для субъектов, осуществляющих деятельность в следующих сферах:

  1. Торговля:
  2. Общественное питание (объекты общественного питания (за исключением летних сезонных кафе).
  3. Бытовое обслуживание (объекты бытового обслуживания и приемные пункты бытового обслуживания).
  4. Жилищно-коммунальное хозяйство
  5. Здравоохранение, санаторно-курортное лечение, оздоровление.
  6. Заготовка продукции растениеводства, животноводства, дикорастущей и прочей продукции (приемозаготовительные пункты).
  7. Перевозка грузов, пассажиров, багажа.
  8. Транспортная деятельность.
  9. Придорожный сервис (мотели и иные объекты придорожного сервиса).
  10. Банковская, финансовая, страховая деятельность.
  11. Связь.
  12. Культура (театрально-зрелищные организации, культурно-просветительские учреждения, спортивно-культурные центры).
  13. Юстиция, в частности риэлтерские организации, юридические лица, оказывающие юридические услуги.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Violetta Ludchik
Violetta Ludchik
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More