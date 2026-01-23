Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams Aufstieg Zum Status „Emerging Market" (2026): Was Ausländische Investoren Jetzt Tun Müssen, Um Vorbereitet Zu Sein

Article Insights

Das Warten ist vorbei. FTSE Russell hat offiziell angekündigt, dass Vietnam ab September 2026 in den Status eines Secondary Emerging Market (EM)" hochgestuft wird. Für ausländische Investoren ist dies kein ob", sondern ein wann". Das Zeitfenster, Kapital zu positionieren, bevor die massive Liquiditätswelle einsetzt, schließt sich schnell. Dieser Artikel skizziert die neuen Spielregeln, wo sich das Smart Money" positioniert und welche strukturellen Fallstricke die Unvorbereiteten erwarten.

1. Was die FTSE-Hochstufung wirklich verändert (und was nicht)

Die Hochstufung ist eine strukturelle Transformation, nicht nur eine Etikettenänderung. Sie verändert grundlegend die Plumbing" des Kapitalzuflusses nach Vietnam durch Gesetzesänderungen, die Vietnam den Status ermöglicht haben.

1. Die Abschaffung der Pre-Funding"-Pflicht ist der Game Changer: Historisch mussten ausländische Investoren 100 % Bargeld vorhalten, bevor sie eine Order platzieren konnten. Dies war ein Ausschlusskriterium für globale institutionelle Investoren. Das neue Non-Prefunding-(NPF)-Modell erlaubt nun eine Abwicklung wie in entwickelten Märkten (T+2) und beseitigt den größten Reibungspunkt für Kapitalzuflüsse.

2. Sichtbarkeit und Liquidität: Die Aufnahme in den FTSE Emerging Index zwingt passive Fonds (ETFs), die diesen Index abbilden, automatisch vietnamesische Aktien zu kaufen. Dies schafft eine garantierte Nachfrageschwelle, die es zuvor nicht gab.

Was sich NICHT ändert: Die Hochstufung hebt nicht sofort alle Foreign Ownership Limits (FOL) auf. Während die Liquidität steigt, bleiben die gesetzlichen Obergrenzen für Beteiligungen an Banken oder Telekommunikationsunternehmen bestehen. Investoren müssen diese Rooms" weiterhin beachten und ihre Investitionen entsprechend strukturieren.

2. Sektoren unter unmittelbarem regulatorischem Druck

Die Regierung arbeitet mit Hochdruck daran, die Regulierung an den neuen Marktstatus anzupassen. Dies schafft spezifische Stresspunkte", in denen Chancen verborgen sind.

1. Bankensektor: Der Sektor ist hungrig nach Kapital. Um Basel-III-Standards zu erfüllen und das Kreditwachstum zu sichern, benötigen Banken ausländisches Eigenkapital. Besonders relevant sind Banken, die zu einer mandatory transfer" verpflichtet sind (Übernahme schwacher Banken). Neue Dekrete erlauben diesen Banken, die FOL von 30 % auf 49 % anzuheben – ein seltenes Fenster für ausländische strategische Investoren.

2. Energiesektor: Die Umsetzung des Power Development Plan VIII (PDP8) befindet sich in der harten" Phase – Preisverhandlungen. Investoren im Bereich erneuerbare Energien sehen sich strikten Preisobergrenzen gegenüber. Gleichzeitig signalisiert die Inbetriebnahme der ersten LNG-Kraftwerke einen Wandel. Die Regierung beschleunigt die rechtlichen Rahmenbedingungen für LNG, um Stromausfälle zu verhindern – ein attraktiver Bereich für Infrastrukturinvestoren, die PPP-Gesetze (Public-Private Partnership) beherrschen.

3. Immobiliensektor: Das neue Gesetzestrio (Bodenrecht, Wohnungsrecht, Immobilienwirtschaftsgesetz) hat die rechtlichen Blockaden beseitigt, aber die Compliance-Anforderungen erhöht. Der Zugang zu Land ist nun klarer, aber teurer – aufgrund marktbasierten Bodenwerts.

3. Strukturelle Fallstricke, die wir bereits sehen

Mit steigendem Interesse strömen Investoren ins Land und begehen vermeidbare Fehler.

1. Dünne Kapitalisierung: Um den Markteintritt zu beschleunigen, gründen Investoren Firmen mit minimalem Kapital (z. B. 10.000 USD). Banken blockieren zunehmend Zahlungen, wenn das eingetragene Kapital zu niedrig ist, um das Transaktionsvolumen zu stützen. Später wird eine Kapitalerhöhung nötig – mit bürokratischer Genehmigungspflicht.

2. Nominee-Strukturen: Viele Firmen nutzen lokale Personen als Anteilseigner, um die 49 %-Grenze zu umgehen. Vietnams neue Vorschriften zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft (aligned with FATF) gehen dagegen vor. Gerichte erklären solche Side Agreements" zunehmend für nichtig – Investoren verlieren ohne Rechtsmittel ihre gesamten Vermögenswerte.

4. Was Vietnam weiterhin nicht erlaubt

Emerging Market"-Status bedeutet nicht Open Market".

1. Strikte Devisenkontrollen: VND kann nicht frei ins Ausland überwiesen werden. Kapitalrückführung ist streng reguliert. Vor der Gewinnüberweisung müssen alle Steuern bezahlt und geprüfte Finanzberichte vorgelegt werden.

2. Die Conditional List": Sektoren wie Verteidigung, Medien und bestimmte Telekommunikation bleiben streng verboten oder auf 0–49 % gedeckelt. Die Hochstufung hebt diese FOL nicht automatisch auf.

5. Wie Investoren sich vorbereiten sollten

Um für das Liquiditätsereignis 2026 bereit zu sein, ist jetzt Handeln gefragt.

1. Audit Ihres Unternehmens: Bestehende Investoren sollten einen Health Check" durchführen und ihre Struktur an die neuen Vorschriften anpassen, um für den Kapitalzufluss im September 2026 gewappnet zu sein.

2. Vermeidung von Strukturfehlern: Investoren müssen die bekannten Fallstricke vermeiden und von Anfang an die richtige Struktur wählen.

3. Eröffnung von Wertpapierkonten: Das neue NPF-Modell erfordert spezielle Setups mit Verwahrstellen und Brokern. Warten Sie nicht bis September 2026 – die KYC-Warteschlangen werden lang.

4. M&A-Bereitschaft: Wer lokale Unternehmen übernehmen will, sollte sein Due-Diligence-Team bis Q1 2026 bereitstellen. Verkäufer werden höhere Prämien verlangen, je näher der Upgrade-Termin rückt.

5. Währungsabsicherung: Mit starken Zuflüssen könnte der Vietnamesische Dong (VND) schwanken. Flexible Hedging-Strategien sind nötig, um Kapital gegen kurzfristige Volatilität zu schützen.

Fazit: Vietnams Aufstieg zum Emerging-Market-Status bestätigt seine wirtschaftliche Resilienz. Das Kapital kommt. Die Frage ist nicht, ob man investiert, sondern ob die rechtlichen und operativen Strukturen robust genug sind, um das Wachstum zu bewältigen, wenn im September 2026 die Schleusen geöffnet werden.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Details wünschen. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

