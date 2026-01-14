Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 11 - Diciembre 2025

- within Government and Public Sector topic(s)
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- with readers working within the Utilities industries
- within Transport, Antitrust/Competition Law and Employment and HR topic(s)
Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Legislación
Ley de Contratos del Sector Público
- La Ley de Movilidad Sostenible introduce modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público.
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- La exclusión de un licitador por "control" de un tercer país puede basarse en la capacidad de influencia decisiva, sin necesidad de probar concertación.
Tribunal Supremo
- La indemnización fija por costes de cobro se devenga por cada factura pagada fuera de plazo y no admite un juicio de proporcionalidad.
- La participación minoritaria en una sociedad íntegramente pública puede permitir un encargo "in house" si existe control conjunto efectivo y la entidad actúa como medio propio sin vocación de mercado.
- La indemnización de gastos generales por suspensión de un contrato exige acreditar su producción y alcance, pero admite un porcentaje como criterio subsidiario cuando la prueba no resulta determinante.
Resoluciones de tribunales administrativos de contratación
Tribunal administrativo central de recursos contractuales
- La solvencia de una empresa de nueva creación puede acreditarse con la experiencia y cifras de la sociedad escindida si existe sucesión universal y continuidad de la rama de actividad.
Informes de las juntas consultivas de contratación pública
Comisión consultiva de contratación pública de la Junta de Andalucía
- Es posible fijar precios distintos por anualidades y
prórrogas en contratos de servicios intensivos en mano de
obra para reflejar incrementos salariales previstos en
convenio.
Junta consultiva de contratación pública de Canarias
- La prórroga forzosa del artículo 29.4 LCSP no computa para el valor estimado del contrato ni afecta a la determinación del órgano de contratación.
Infraestructuras
Legislación
Comunidad Autónoma de Cantabria
- El Anteproyecto de Ley de Carreteras de Cantabria propone una regulación integral, actualizada y adaptada de la red viaria autonómica.
Informes de autoridades de competencia
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- La CNMC valora positivamente la oferta de capacidad de Adif para liberalizar tres nuevos corredores ferroviarios.
Contratación Pública y Derecho de la Competencia
Resoluciones de autoridades de competencia
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- Se actualiza la referencia de beneficio razonable (WACC) para los precios de instalaciones de servicio ferroviarias en 2025.
Informes de autoridades de competencia
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- La CNMC abre consulta pública para actualizar su Guía de programas de compliance en defensa de la competencia.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.