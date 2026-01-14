ARTICLE
14 January 2026

Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 11 - Diciembre 2025

KL
Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Contributor

Herbert Smith Freehills Kramer LLP logo
Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector.
Spain Government, Public Sector
Iria Calviño,Guillermo Uriarte Senén,Javier Guillén
+2 Authors
En este número:

Contratación pública

Legislación

Ley de Contratos del Sector Público

  • La Ley de Movilidad Sostenible introduce modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • La exclusión de un licitador por "control" de un tercer país puede basarse en la capacidad de influencia decisiva, sin necesidad de probar concertación.

Tribunal Supremo

  • La indemnización fija por costes de cobro se devenga por cada factura pagada fuera de plazo y no admite un juicio de proporcionalidad.
  • La participación minoritaria en una sociedad íntegramente pública puede permitir un encargo "in house" si existe control conjunto efectivo y la entidad actúa como medio propio sin vocación de mercado.
  • La indemnización de gastos generales por suspensión de un contrato exige acreditar su producción y alcance, pero admite un porcentaje como criterio subsidiario cuando la prueba no resulta determinante.

Resoluciones de tribunales administrativos de contratación

Tribunal administrativo central de recursos contractuales

  • La solvencia de una empresa de nueva creación puede acreditarse con la experiencia y cifras de la sociedad escindida si existe sucesión universal y continuidad de la rama de actividad.

Informes de las juntas consultivas de contratación pública

Comisión consultiva de contratación pública de la Junta de Andalucía

  • Es posible fijar precios distintos por anualidades y prórrogas en contratos de servicios intensivos en mano de obra para reflejar incrementos salariales previstos en convenio.
    Junta consultiva de contratación pública de Canarias
  • La prórroga forzosa del artículo 29.4 LCSP no computa para el valor estimado del contrato ni afecta a la determinación del órgano de contratación.

Infraestructuras

Legislación

Comunidad Autónoma de Cantabria

  • El Anteproyecto de Ley de Carreteras de Cantabria propone una regulación integral, actualizada y adaptada de la red viaria autonómica.

Informes de autoridades de competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

  • La CNMC valora positivamente la oferta de capacidad de Adif para liberalizar tres nuevos corredores ferroviarios.

Contratación Pública y Derecho de la Competencia

Resoluciones de autoridades de competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

  • Se actualiza la referencia de beneficio razonable (WACC) para los precios de instalaciones de servicio ferroviarias en 2025.

Informes de autoridades de competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

  • La CNMC abre consulta pública para actualizar su Guía de programas de compliance en defensa de la competencia.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

