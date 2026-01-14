Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 11 - Diciembre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

Contratación pública

Legislación

Ley de Contratos del Sector Público

La Ley de Movilidad Sostenible introduce modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La exclusión de un licitador por "control" de un tercer país puede basarse en la capacidad de influencia decisiva, sin necesidad de probar concertación.

Tribunal Supremo

La indemnización fija por costes de cobro se devenga por cada factura pagada fuera de plazo y no admite un juicio de proporcionalidad.

La participación minoritaria en una sociedad íntegramente pública puede permitir un encargo "in house" si existe control conjunto efectivo y la entidad actúa como medio propio sin vocación de mercado.

La indemnización de gastos generales por suspensión de un contrato exige acreditar su producción y alcance, pero admite un porcentaje como criterio subsidiario cuando la prueba no resulta determinante.

Resoluciones de tribunales administrativos de contratación

Tribunal administrativo central de recursos contractuales

La solvencia de una empresa de nueva creación puede acreditarse con la experiencia y cifras de la sociedad escindida si existe sucesión universal y continuidad de la rama de actividad.

Informes de las juntas consultivas de contratación pública

Comisión consultiva de contratación pública de la Junta de Andalucía

Es posible fijar precios distintos por anualidades y prórrogas en contratos de servicios intensivos en mano de obra para reflejar incrementos salariales previstos en convenio.

Junta consultiva de contratación pública de Canarias

Infraestructuras

Legislación

Comunidad Autónoma de Cantabria

El Anteproyecto de Ley de Carreteras de Cantabria propone una regulación integral, actualizada y adaptada de la red viaria autonómica.

Informes de autoridades de competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La CNMC valora positivamente la oferta de capacidad de Adif para liberalizar tres nuevos corredores ferroviarios.

Contratación Pública y Derecho de la Competencia

Resoluciones de autoridades de competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Se actualiza la referencia de beneficio razonable (WACC) para los precios de instalaciones de servicio ferroviarias en 2025.

Informes de autoridades de competencia

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La CNMC abre consulta pública para actualizar su Guía de programas de compliance en defensa de la competencia.

