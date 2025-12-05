Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 10 - Noviembre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Legislación

Unión Europea

Nuevos umbrales de regulación armonizada aplicables a los contratos públicos.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La exclusión de una oferta por precio anormalmente bajo exige una valoración detallada y justificada por la autoridad contratante.

Tribunal Supremo

La prórroga forzosa de contratos públicos debe estar limitada en el tiempo y su imposición sin plazo máximo es contraria a los principios de concurrencia y transparencia.

La declaración de nulidad de un contrato administrativo excluye el derecho del contratista a reclamar revisiones de precios pactadas, debiendo canalizarse cualquier reclamación económica a través de la fase de liquidación.

La revisión excepcional de precios en contratos públicos de obras debe incluir necesariamente, los gastos generales y el beneficio industrial.

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Prohibición de la subsanación sucesiva en la documentación de licitadores en contratación pública.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

La prórroga forzosa en contratos públicos debe estar expresamente limitada: la imposición de una continuidad indefinida del servicio vulnera la LCSP y los principios de concurrencia y seguridad jurídica.

Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

La prórroga forzosa de contratos públicos solo es admisible ante incidencias imprevisibles en la adjudicación; la falta de planificación no justifica la extensión excepcional del contrato.

Infraestructuras

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

España mantiene su modelo de gestión y fijación de cánones ferroviarios tras desestimarse las objeciones de la Comisión Europea sobre independencia y autonomía de sus entidades públicas.

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

Flexibilización de los requisitos de solvencia para mejorar la competencia en concesiones de transporte terrestre y aviación ultraligera.

Contratación pública y Derecho de la Competencia

Informes de Autoridades de Competencia

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Las prácticas colusorias en materia de contratación pública.

