Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 10 - Noviembre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Legislación
Unión Europea
- Nuevos umbrales de regulación armonizada aplicables a los contratos públicos.
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- La exclusión de una oferta por precio anormalmente bajo exige una valoración detallada y justificada por la autoridad contratante.
Tribunal Supremo
- La prórroga forzosa de contratos públicos debe estar limitada en el tiempo y su imposición sin plazo máximo es contraria a los principios de concurrencia y transparencia.
- La declaración de nulidad de un contrato administrativo excluye el derecho del contratista a reclamar revisiones de precios pactadas, debiendo canalizarse cualquier reclamación económica a través de la fase de liquidación.
- La revisión excepcional de precios en contratos públicos de obras debe incluir necesariamente, los gastos generales y el beneficio industrial.
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- Prohibición de la subsanación sucesiva en la documentación de licitadores en contratación pública.
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
- La prórroga forzosa en contratos públicos debe estar expresamente limitada: la imposición de una continuidad indefinida del servicio vulnera la LCSP y los principios de concurrencia y seguridad jurídica.
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
- La prórroga forzosa de contratos públicos solo es admisible ante incidencias imprevisibles en la adjudicación; la falta de planificación no justifica la extensión excepcional del contrato.
Infraestructuras
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- España mantiene su modelo de gestión y fijación de cánones ferroviarios tras desestimarse las objeciones de la Comisión Europea sobre independencia y autonomía de sus entidades públicas.
Informes de Autoridades de Competencia
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
- Flexibilización de los requisitos de solvencia para mejorar la competencia en concesiones de transporte terrestre y aviación ultraligera.
Contratación pública y Derecho de la Competencia
Informes de Autoridades de Competencia
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- Las prácticas colusorias en materia de contratación pública.
