Sector Update: Infraestructuras y contratación pública | nº 9 - Octubre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Modificar el modelo de retribución en un acuerdo marco no requiere nueva licitación si no se altera su equilibrio fundamental.
Tribunal Supremo
- La falta de habilitación profesional del licitador para realizar todas o parte de las prestaciones objeto de un contrato de servicios no puede suplirse mediante la subcontratación.
- La continuidad de servicios a petición de la Administración tras la expiración del contrato genera derecho a intereses de demora a favor del contratista.
Audiencia Nacional
- No procede la prohibición de contratar impuesta a una empresa porque la sanción era desproporcionada al haberse adoptado ya medidas correctoras eficaces.
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- Anulada la cláusula que excluía la indemnización al contratista por falta de licencia administrativa en contratos públicos de servicios sociales.
Infraestructuras
Jurisprudencia
Tribunal Supremo
- El mínimo de percepción en las concesiones de transporte regular de viajeros debe revisarse anualmente como parte de la tarifa.
- El incumplimiento en la ejecución de infraestructuras hidráulicas puede eximir de responsabilidad sancionadora a las entidades locales por vertidos.
Informes de Autoridades de Competencia
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
- Propuesta de mejora de la competencia y eficiencia en los servicios prestados en los puertos españoles.
- Consulta pública sobre la referencia de beneficio razonable de los explotadores de las instalaciones de servicio ferroviarias.
Contratación pública y Derecho de la Competencia
Informes de Autoridades de Competencia
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
- Investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el sector del transporte público de viajeros por carretera de Castilla-La Mancha.
