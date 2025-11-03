Sector Update: Infraestructuras y contratación pública | nº 9 - Octubre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Modificar el modelo de retribución en un acuerdo marco no requiere nueva licitación si no se altera su equilibrio fundamental.

Tribunal Supremo

La falta de habilitación profesional del licitador para realizar todas o parte de las prestaciones objeto de un contrato de servicios no puede suplirse mediante la subcontratación.

La continuidad de servicios a petición de la Administración tras la expiración del contrato genera derecho a intereses de demora a favor del contratista.

Audiencia Nacional

No procede la prohibición de contratar impuesta a una empresa porque la sanción era desproporcionada al haberse adoptado ya medidas correctoras eficaces.

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Anulada la cláusula que excluía la indemnización al contratista por falta de licencia administrativa en contratos públicos de servicios sociales.

Infraestructuras

Jurisprudencia

Tribunal Supremo

El mínimo de percepción en las concesiones de transporte regular de viajeros debe revisarse anualmente como parte de la tarifa.

El incumplimiento en la ejecución de infraestructuras hidráulicas puede eximir de responsabilidad sancionadora a las entidades locales por vertidos.

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

Propuesta de mejora de la competencia y eficiencia en los servicios prestados en los puertos españoles.

Consulta pública sobre la referencia de beneficio razonable de los explotadores de las instalaciones de servicio ferroviarias.

Contratación pública y Derecho de la Competencia

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)

Investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el sector del transporte público de viajeros por carretera de Castilla-La Mancha.

