ARTICLE
6 October 2025

Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 8 - Agosto/Septiembre 2025

KL
Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Contributor

Herbert Smith Freehills Kramer LLP logo
Herbert Smith Freehills Kramer is a world-leading global law firm, where our ambition is to help you achieve your goals. Exceptional client service and the pursuit of excellence are at our core. We invest in and care about our client relationships, which is why so many are longstanding. We enjoy breaking new ground, as we have for over 170 years. As a fully integrated transatlantic and transpacific firm, we are where you need us to be. Our footprint is extensive and committed across the world’s largest markets, key financial centres and major growth hubs. At our best tackling complexity and navigating change, we work alongside you on demanding litigation, exacting regulatory work and complex public and private market transactions. We are recognised as leading in these areas. We are immersed in the sectors and challenges that impact you. We are recognised as standing apart in energy, infrastructure and resources. And we’re focused on areas of growth that affect every business across the world.
Explore Firm Details
Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
Spain Government, Public Sector
Iria Calviño,Javier Guillén,Rebeca Oriol
+2 Authors
 Your Author LinkedIn Connections

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal Constitucional

  • Estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad frente al Decreto-Ley 3/2022 de Aragón en aspectos relacionados con la revisión de precios.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • Es posible cambiar concesiones otorgadas a antiguas empresas públicas sin abrir un proceso de adjudicación.

Tribunal Supremo

  • El conocimiento previo del contratista sobre una futura suspensión de obra no excluye su derecho a ser indemnizado si la causa es imputable a la Administración.
  • Derecho de una UTE a ser indemnizada por sobrecostes derivados de prórrogas en un contrato público.
  • Recurso de casación sobre resolución unilateral de un contrato público por riesgo imprevisible sin incurrir en incumplimiento culpable.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

  • Una prórroga extemporánea en un contrato público debe considerarse nula y obliga a indemnizar al contratista.

Contratación pública y Derecho de la Competencia

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

  • Criterio de proporcionalidad en la acreditación de solvencia técnica en la valoración de la experiencia de UTEs.
  • Anulación de cláusula de solvencia técnica por restringir injustificadamente la competencia.

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)

  • El contrato intragrupo entre AENA y su filial ASCAIRM no distorsiona la competencia, pero recomienda mayor concreción y ajustes en el futuro.

Lee el update completo, aquí.

Ver post @Linkedin

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Iria Calviño
Iria Calviño
Photo of Javier Guillén
Javier Guillén
Photo of Pilar Carrasco
Pilar Carrasco
Photo of Rebeca Oriol
Rebeca Oriol
Person photo placeholder
Jaime Guitart
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More