Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 8 - Agosto/Septiembre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Jurisprudencia
Tribunal Constitucional
- Estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad frente al Decreto-Ley 3/2022 de Aragón en aspectos relacionados con la revisión de precios.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Es posible cambiar concesiones otorgadas a antiguas empresas públicas sin abrir un proceso de adjudicación.
Tribunal Supremo
- El conocimiento previo del contratista sobre una futura suspensión de obra no excluye su derecho a ser indemnizado si la causa es imputable a la Administración.
- Derecho de una UTE a ser indemnizada por sobrecostes derivados de prórrogas en un contrato público.
- Recurso de casación sobre resolución unilateral de un contrato público por riesgo imprevisible sin incurrir en incumplimiento culpable.
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
- Una prórroga extemporánea en un contrato público debe considerarse nula y obliga a indemnizar al contratista.
Contratación pública y Derecho de la Competencia
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
- Criterio de proporcionalidad en la acreditación de solvencia técnica en la valoración de la experiencia de UTEs.
- Anulación de cláusula de solvencia técnica por restringir injustificadamente la competencia.
Informes de Autoridades de Competencia
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
- El contrato intragrupo entre AENA y su filial ASCAIRM no distorsiona la competencia, pero recomienda mayor concreción y ajustes en el futuro.
Lee el update completo, aquí.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.