Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 8 - Agosto/Septiembre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal Constitucional

Estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad frente al Decreto-Ley 3/2022 de Aragón en aspectos relacionados con la revisión de precios.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Es posible cambiar concesiones otorgadas a antiguas empresas públicas sin abrir un proceso de adjudicación.

Tribunal Supremo

El conocimiento previo del contratista sobre una futura suspensión de obra no excluye su derecho a ser indemnizado si la causa es imputable a la Administración.

Derecho de una UTE a ser indemnizada por sobrecostes derivados de prórrogas en un contrato público.

Recurso de casación sobre resolución unilateral de un contrato público por riesgo imprevisible sin incurrir en incumplimiento culpable.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Una prórroga extemporánea en un contrato público debe considerarse nula y obliga a indemnizar al contratista.

Contratación pública y Derecho de la Competencia

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

Criterio de proporcionalidad en la acreditación de solvencia técnica en la valoración de la experiencia de UTEs.

Anulación de cláusula de solvencia técnica por restringir injustificadamente la competencia.

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)

El contrato intragrupo entre AENA y su filial ASCAIRM no distorsiona la competencia, pero recomienda mayor concreción y ajustes en el futuro.

Lee el update completo, aquí.

Ver post @Linkedin

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.