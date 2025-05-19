В Казахстане изменились правила деятельности субъектов естественных монополий

30 сентября 2024 года Заместителем Премьер-Министра – Министра национальной экономики вынесен приказ об изменении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Теперь регулированию подлежит порядок:

включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий;

проведения публичных слушаний;

выдачи согласия на совершение отдельных действий субъектом естественной монополии, а также принятия от субъекта естественной монополии уведомления об осуществлении деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»

проведения закупок субъектами естественных монополий

Введется реестр недобросовестных участников закупок, в отношении которых есть судебное решение о неисполнении обязательств перед субъектом естественной монополии.

Деятельность субъектов естественных монополий подлежит размещению на их же интернет-ресурсе.

Для проведения технической экспертизы инвестиционных программ и оценки качества регулируемых услуг привлекаются эксперты с высшим образованием в области теплоэнергетики, энергетики, водоснабжения, нефти и газа, а также с опытом работы не менее 3 лет в этих сферах. Также требуется наличие специалистов с дипломами в соответствующих областях и стаж в разработке инвестиционных программ не менее 3 лет. Дополнительно необходим сертифицированный аудитор с опытом работы в указанных сферах.

Заявления на технические условия для подключения к сетям или увеличения объема регулируемой услуги, а также ответы на них (кроме заявлений от органов архитектуры), принимаются и рассматриваются Государственной корпорацией через веб-портал «электронного правительства», канцелярию субъекта естественной монополии или информационную систему уполномоченного органа.

Появились обязательные положения для договоров передачи имущества и (или) передачи в доверительное управление.

Узнать подробнее и прочитать изменения можно по ссылке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.