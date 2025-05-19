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19 May 2025

В Казахстане изменились правила деятельности субъектов естественных монополий

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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30 сентября 2024 года Заместителем Премьер-Министра – Министра национальной экономики в
Kazakhstan Government, Public Sector
Unicase Law Firm

30 сентября 2024 года Заместителем Премьер-Министра – Министра национальной экономики вынесен приказ об изменении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Теперь регулированию подлежит порядок:

  • включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий;
  • проведения публичных слушаний;
  • выдачи согласия на совершение отдельных действий субъектом естественной монополии, а также принятия от субъекта естественной монополии уведомления об осуществлении деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»
  • проведения закупок субъектами естественных монополий

Введется реестр недобросовестных участников закупок, в отношении которых есть судебное решение о неисполнении обязательств перед субъектом естественной монополии.

Деятельность субъектов естественных монополий подлежит размещению на их же интернет-ресурсе.

Для проведения технической экспертизы инвестиционных программ и оценки качества регулируемых услуг привлекаются эксперты с высшим образованием в области теплоэнергетики, энергетики, водоснабжения, нефти и газа, а также с опытом работы не менее 3 лет в этих сферах. Также требуется наличие специалистов с дипломами в соответствующих областях и стаж в разработке инвестиционных программ не менее 3 лет. Дополнительно необходим сертифицированный аудитор с опытом работы в указанных сферах.

Заявления на технические условия для подключения к сетям или увеличения объема регулируемой услуги, а также ответы на них (кроме заявлений от органов архитектуры), принимаются и рассматриваются Государственной корпорацией через веб-портал «электронного правительства», канцелярию субъекта естественной монополии или информационную систему уполномоченного органа.

Появились обязательные положения для договоров передачи имущества и (или) передачи в доверительное управление.

Узнать подробнее и прочитать изменения можно по ссылке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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