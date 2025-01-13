Краткая Записка От Юриста: Почему Кенийский Судебный Прецедент Имеет Значение Для Прозрачности, Вовлечения Общественности И Подотчетности ГЧП Проектов В Казахстане?

«Не ту страну назвали Гондурасом» — это фразеологизм, который зачастую использует любой русскоязычный человек, когда хочет поругать свое правительство.

Сегодня эта фраза пришла мне на ум, когда я прочитал эту интересную статью1 о недавнем судебном разбирательстве в Кении, в ходе которого Высокий суд Кении приостановил реализацию проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью 736 миллионов долларов между государственной коммунальной компанией и иностранным инвестором. Что важно знать об этом судебном деле, если вкратце:

Приостановка проекта стала ответом на петицию Юридического общества Кении (LSK), которое утверждало, что при заключении договора о ГЧП не соблюдались требования о прозрачности всех процедур и участия общественности и местного населения в принятии решений о реализации проекта.

Представители LSK назвали договор о ГЧП «конституционной фикцией», сомневаясь в том, обеспечивает ли он долгосрочные выгоды для страны и населения или в первую очередь служит интересам частного партнера (то есть инвестора).

Растущая оппозиция в стране к реализации проекта отражает более пристальное внимание общественности к крупным инфраструктурным проектам, реализуемым иностранными компаниями и финансируемым через механизм ГЧП. Критики таких проектов утверждают, что они часто ставят интересы частных корпораций выше интересов местных граждан и что экономическое бремя долгосрочных обязательств перед иностранными компаниями может перевесить обещанные выгоды для страны и местного населения.

Я могу только восхищаться честностью и принципиальностью юристов и судей в Кении. У Казахстана, очевидно, те же проблемы, что и у Кении, с соблюдением требований о «прозрачности» и «ценности для людей» практически во всех случаях реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе посредством механизма ГЧП. При этом государственные органы Казахстана продолжают «креативить» и придумывать новые «схемы» реализации инфраструктурных проектов без проведения открытых конкурсов и без учета интересов местного населения.

Достаточно почитать казахстанские новости, чтобы увидеть множество таких интересных «схем».

Например, мне было бы очень интересно ознакомиться с конфиденциальным договором управления международным аэропортом в Астане, заключенным с иностранным инвестором в 2023 году, который правительство Казахстана теперь хочет продлить.2 Этот проект реализуется в рамках Закона «О государственном имуществе Республики Казахстан» и, скорее всего, без проведения открытого конкурса. Это очень странно, поскольку предмет договора3 предполагает, что он должен был быть реализован через открытый конкурс и в рамках Закона «О государственно-частном партнерстве».

Еще один интересный случай - проект Кокшетауской больницы на 630 коек. Тот факт, что проект по каким-то причинам был предоставлен иностранному инвестору путем так называемых «прямых переговоров», то есть без проведения открытого конкурса, сам по себе удивителен и должен настораживать, поскольку во многом именно благодаря механизму прямых переговоров ГЧП в Казахстане приобрело дурную репутацию (так называемая проблема «фальшивых» ГЧП).4 При этом стадия эксплуатации данного ГЧП-проекта составляет всего пять лет.5 Представляется, что 5 лет работы по контракту ГЧП, то есть минимально допустимый срок работы в соответствии с действующим законодательством о ГЧП, для такого крупного и технически сложного проекта - это просто легальный способ для всех вовлеченных сторон сделать вид, что они занимаются ГЧП, хотя можно утверждать, что это «фальшивое» ГЧП.6 Особенно удивителен факт предоставления реализации данного проекта инвестору без какого-либо конкурса, учитывая, что в СМИ ранее поднимались вопросы о прозрачности процедур выбора инвестора и обоснованности размера выплат из государственного бюджета инвестору по данному проекту ГЧП.7 Интересно, что, несмотря на все вышеперечисленные «красные флажки», этот проект привлек финансирование международных финансовых институтов. 8

Ранее я уже поднимал9 проблему «растягивания» законодательства Казахстана «креативными» казахстанскими государственными органами таким образом, чтобы хотя бы внешне схемы реализации инфраструктурных проектов в Казахстане были законными. Но законодательство и право, как известно, это не одно и тоже, и, соответственно, можно утверждать, что хотя вышеупомянутые различные схемы реализации проектов формально соответствуют законодательству Казахстана, в то же время они нарушают принципы и нормы так называемого международного коммерческого права (т.е. New Lex Mercatoria). Более того, такие «фиктивные» ГЧП проекты, безусловно, не соответствуют критериям так называемого проекта «ГЧП для Целей Устойчивого Развития».

Поэтому интересно, а стоит ли нам ожидать в Казахстане чего-то подобного вышеупомянутому судебному делу в Кении?

Как говорится, поживем - увидим.

Footnotes

1 https://techstory.in/kenyan-high-court-suspends-736-million-adani-power-line-deal-amid-public-outcry/

2 Смотрите новость: https://kz.kursiv.media/en/2024-11-08/engk-tank-kazakhstan-wants-uae-holding-to-continue-managing-astana-airport/

3 Согласно публичной информации, инвестор уже завершил модернизацию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

4 Больше о проблеме «фиктивных» ГЧП на: https://gratanet.com/laravel-filemanager/files/3/v16i17%2018.pdf

5 https://www.kokshetauppphospital.com/en/47029/PROJECT

6 Подробнее о нонсенсе, связанном с 5-летним сроком эксплуатации в контрактах ГЧП в Казахстане, читайте в посте: https://www.linkedin.com/pulse/another-look-public-private-partnerships-kazakhstan-arman-bigazin-qpkmf/?trackingId=qkJ%2FhOwEyWLcJDKAkNR9Aw%3D%3D

7 Смотрите, например, новости:

https://time.kz/articles/risk/2021/12/02/slishkom-dorogaya-meditsina

https://tobolinfo.kz/podschet-stoimosti-strojashhihsja-bolnic-po-gchp-mozhet-vyzvat-infarkt/

https://nomad.su/?a=3-202301230026

8 https://www.ebrd.com/news/2024/ebrd-supports-first-healthcaresector-ppp-in-central-asia.html

9 https://www.linkedin.com/pulse/brief-note-from-lawyer-ad-hoc-international-treaty-law-chikanayev-1qxjc/?trackingId=JhP9aCPRJE6PQJbJs2TLYA%3D%3D

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