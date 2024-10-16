23 июля 2024 г. вступила в силу новая редакция Закона "Об инвестициях", ставшая знаком, что Бk

23 июля 2024 г. вступила в силу новая редакция Закона "Об инвестициях", ставшая знаком, что Беларусь готова к более реактивному развитию государственно-частного партнерства.

Однако со вступлением в силу новой редакции Закона оставались инструменты, механизмы реализации которых не были регламентированы. Практикующие юристы и инвесторы ожидали более детальных разъяснений от регулятора.

26 сентября 2024 г. вступило в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2024 г. № 650 (далее – Постановление), уточняющее процедуры и критерии, с которыми белорусские и иностранные инвесторы будут сталкиваться на практике.

Виолетта Людчик, соруководитель практики «Корпоративное право, слияния и поглощения» GRATA International, Belarus и Диана Арабина, помощник юриста GRATA International, Belarus, прокомментировали нововведения.

1. Утвержден ряд новых Положений, закрепляющий порядок реализации инвестиционных проектов:

при принятии решения о заключении специального инвестиционного договора государственным органом оценивается возможность и потребность приобретения производимой в рамках инвестиционного договора продукции через процедуру государственных закупок. То есть если приобретение продукции является для государства нецелесообразным, в заключении специального инвестиционного договора будет отказано;

определен порядок согласования проекта инвестиционного договора заинтересованными, а также получения заключения об эффективности и финансовой реализуемости инвестиционного проекта.

2. Утвержден перечень административно-территориальных единиц, на территории которых устанавливаются:

особенности заключения инвестиционных договоров, предоставления льгот и (или) преференций;

условия (критерии), которым должен соответствовать инвестиционный проект, претендующий на оказание поддержки в виде бюджетных трансфертов. Среди условий, ожидаемо были включены вопросы создания рабочих мест и планы по окупаемости инвестиционных проектов.

3. Утверждены положения о порядке заключения, изменения и прекращения инвестиционных договоров.

В частности, положением установлено требование к платежеспособности инвестора. Платежеспособность должна подтверждаться аудиторским заключением, сведениями об остатках денежных средств на счетах, письмами о намерениях банков либо инвесторов о предоставлении заемных средств.

4. Предусмотрено, что в случае прекращения инвестиционных договоров по иным основаниям, чем исполнение инвестиционного договора, предусмотрен порядок возмещения предоставленных льгот и преференций. Важно, что возмещение предоставленных льгот и преференций Республике Беларусь является общим правилом. Инвесторы могут быть освобождены от этой обязанности по заявительному принципу. Инвестору на основании заявления также может быть предоставлена рассрочка (отсрочка) возмещения. К заявлению, в частности, должна быть приложена информация о степени готовности проекта и объеме произведенных инвестором вложений.

Данное положение не относится к инвестиционным договорам, заключенным до 10 июля 2024 г. (включительно).

5. Отдельные положения посвящены заключению специальных инвестиционных договоров, а также включению инвестиционных проектов в перечень преференциальных инвестиционных проектов.

Инвестиционный проект включается в перечень преференциальных инвестиционных проектов на основании решения исполкома о включении такого инвестиционного проекта в данный перечень. Решения принимаются на основании заявлений инвестора, в котором должны быть указаны наименование проекта, данные об объекте, строительство которого предполагается, данные о земельном участке, на котором планируется реализация проекта, а также (при наличии) наличие опыта реализации инвестиционных проектов.

6. Особое внимание посвящено строительству объектов недвижимости и инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов. Постановлением установлены следующие особенности:

у инвестора появилась возможность возмещать затраты или их часть на возведение объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта;минимальный размер возмещаемых затрат составляет не менее 50% – в отношении распределительной инфраструктуры и 100% – в отношении магистральной инженерной инфраструктуры;

возмещение возможно при наличии такого условия в постановлении Совмина о заключении инвестиционного договора, принятым по согласованию с Президентом;

в состав возмещаемых затрат включаются фактически понесенные капитальные затраты на разработку проектной документации, строительство объектов инфраструктуры за счет собственных средств инвестора и (или) реализующей организации, в том числе осуществленные за счет кредитов, займов (затраты включаются без НДС).

срок подачи заявления для возмещения затрат (части затрат) - не позднее шести календарных месяцев с даты подписания акта.

Арабина Диана, помощник юриста GRATA International, Belarus

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