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16 October 2024

В Беларуси Разработаны И Утверждены Процедуры Для Реализации Инвестиционных Проектов

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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23 июля 2024 г. вступила в силу новая редакция Закона "Об инвестициях", ставшая знаком, что Бk
Belarus Government, Public Sector
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23 июля 2024 г. вступила в силу новая редакция Закона "Об инвестициях", ставшая знаком, что Беларусь готова к более реактивному развитию государственно-частного партнерства.

Однако со вступлением в силу новой редакции Закона оставались инструменты, механизмы реализации которых не были регламентированы. Практикующие юристы и инвесторы ожидали более детальных разъяснений от регулятора.

26 сентября 2024 г. вступило в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2024 г. № 650 (далее – Постановление), уточняющее процедуры и критерии, с которыми белорусские и иностранные инвесторы будут сталкиваться на практике.

Виолетта Людчик, соруководитель практики «Корпоративное право, слияния и поглощения» GRATA International, Belarus и Диана Арабина, помощник юриста GRATA International, Belarus, прокомментировали нововведения.

1. Утвержден ряд новых Положений, закрепляющий порядок реализации инвестиционных проектов:

  • при принятии решения о заключении специального инвестиционного договора государственным органом оценивается возможность и потребность приобретения производимой в рамках инвестиционного договора продукции через процедуру государственных закупок. То есть если приобретение продукции является для государства нецелесообразным, в заключении специального инвестиционного договора будет отказано;
  • определен порядок согласования проекта инвестиционного договора заинтересованными, а также получения заключения об эффективности и финансовой реализуемости инвестиционного проекта.

2. Утвержден перечень административно-территориальных единиц, на территории которых устанавливаются:

  • особенности заключения инвестиционных договоров, предоставления льгот и (или) преференций;
  • условия (критерии), которым должен соответствовать инвестиционный проект, претендующий на оказание поддержки в виде бюджетных трансфертов. Среди условий, ожидаемо были включены вопросы создания рабочих мест и планы по окупаемости инвестиционных проектов.

3. Утверждены положения о порядке заключения, изменения и прекращения инвестиционных договоров.

В частности, положением установлено требование к платежеспособности инвестора. Платежеспособность должна подтверждаться аудиторским заключением, сведениями об остатках денежных средств на счетах, письмами о намерениях банков либо инвесторов о предоставлении заемных средств.

4. Предусмотрено, что в случае прекращения инвестиционных договоров по иным основаниям, чем исполнение инвестиционного договора, предусмотрен порядок возмещения предоставленных льгот и преференций. Важно, что возмещение предоставленных льгот и преференций Республике Беларусь является общим правилом. Инвесторы могут быть освобождены от этой обязанности по заявительному принципу. Инвестору на основании заявления также может быть предоставлена рассрочка (отсрочка) возмещения. К заявлению, в частности, должна быть приложена информация о степени готовности проекта и объеме произведенных инвестором вложений.

Данное положение не относится к инвестиционным договорам, заключенным до 10 июля 2024 г. (включительно).

5. Отдельные положения посвящены заключению специальных инвестиционных договоров, а также включению инвестиционных проектов в перечень преференциальных инвестиционных проектов.

Инвестиционный проект включается в перечень преференциальных инвестиционных проектов на основании решения исполкома о включении такого инвестиционного проекта в данный перечень. Решения принимаются на основании заявлений инвестора, в котором должны быть указаны наименование проекта, данные об объекте, строительство которого предполагается, данные о земельном участке, на котором планируется реализация проекта, а также (при наличии) наличие опыта реализации инвестиционных проектов.

6. Особое внимание посвящено строительству объектов недвижимости и инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов. Постановлением установлены следующие особенности:

  • у инвестора появилась возможность возмещать затраты или их часть на возведение объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта;минимальный размер возмещаемых затрат составляет не менее 50% – в отношении распределительной инфраструктуры и 100% – в отношении магистральной инженерной инфраструктуры;
  • возмещение возможно при наличии такого условия в постановлении Совмина о заключении инвестиционного договора, принятым по согласованию с Президентом;
  • в состав возмещаемых затрат включаются фактически понесенные капитальные затраты на разработку проектной документации, строительство объектов инфраструктуры за счет собственных средств инвестора и (или) реализующей организации, в том числе осуществленные за счет кредитов, займов (затраты включаются без НДС).
  • срок подачи заявления для возмещения затрат (части затрат) - не позднее шести календарных месяцев с даты подписания акта.

Арабина Диана, помощник юриста GRATA International, Belarus

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Violetta Liudchyk
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