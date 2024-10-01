تطوير البنية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية من أهم الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها، سواء بإقامة مشاريع جديدة أو تطوير المشاريع القائمة. يتحقق ذلك من خلال السماح للمستثمرين بالمساهمة في المشاريع والعطاءات الحكومية بالمملكة. وقد نظمت الهيئة الملكية ضوابط التقديم على عطاءات المشاريع الحكومية وكيفية إصدار ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي أو شبه حكومي واحد، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (405) الصادر بتاريخ 22-10-1435 هجرياً، وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي:

ما هو التقديم لعطاءات المشاريع الحكومية في السعودية؟

عطاءات المشاريع الحكومية هي منافسة بين الأفراد أو الشركات لتقديم عروض الأسعار للحصول على عقد أو امتياز للمشروعات الحكومية في السعودية.

تلتزم المنشآت التي ترغب في التأهيل من قبل وزارة الاستثمار بالتقدم لمنافسات المشاريع الحكومية، وذلك بطلب الحصول على شهادة مؤقتة تمكنها من التقديم على عطاءات المشاريع الحكومية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) الصادر بتاريخ 22-10-1435 هجرياً.

ويتم الحصول على تلك الشهادة بدون مقابل مالي. ويتم التقديم على تلك الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.

ما هي مستندات الحصول على الشهادات المؤقتة لعطاءات المشاريع الحكومية ؟

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة المؤقتة للتقدم لعطاءات المشاريع الحكومية:

صورة السجل التجاري للمنشأة في البلد الأم ومصدقاً عليها من السفارة السعودية.

تقديم القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، بحيث تكون معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد دولياً، على أن يكون تقرير المراجعة خالياً من الملاحظات.

تقديم شهادات الإنجاز لثلاثة مشاريع سبق وأن نفذتها الشركة كمقاول رئيسي خلال السبع سنوات الماضية، تزيد قيمة كل منها عن الحد الأدنى من قيمة المشاريع المطلوبة للمقاولين المصنفين بالدرجة الأولى المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.

تقديم صورة من شهادة إدارة الجودة – الأيزو 9001 (سارية الصلاحية).

تقديم صورة من شهادة الإدارة البيئية – الأيزو 14001 أو شهادات بديلة عنها (سارية الصلاحية).

تقديم صورة من شهادة السلامة المهنية – OSHAS 18001 (سارية الصلاحية).

تقديم إقرار يؤكد موثوقية المعلومات المقدمة، متضمناً أن الشخص الموقع مفوض باتخاذ القرارات، موضحاً وسائل الاتصال.

ما هي شروط الحصول على الشهادات المؤقتة؟

الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة المؤقتة للتقدم لعطاءات المشاريع الحكومية:

مدة الشهادة سنة واحدة فقط.

لا تُخول هذه الشهادة للمنشأة إصدار سجل تجاري.

إذا تم ترسية العقد الحكومي على المنشأة، لا يحق لها تنفيذ العقد إلا بعد حصولها على ترخيص خدمي أو ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي أو شبه حكومي واحد.

يجب أن تكون إجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية للثلاث سنوات السابقة لطلب الشهادة أكثر من 500 مليون ريال سعودي.

أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً في ثلاثة قوائم مالية من آخر خمس سنوات مالية سابقة لطلب الشهادة المؤقتة.

يتم تصديق جميع المستندات المطلوبة من السفارة السعودية المتواجد بها طالب الشهادة.

ويتم الحصول على تلك الشهادة المؤقتة للتقدم لعطاءات المشاريع الحكومية بدون مقابل مالي.

ما هو إصدار التراخيص الحكومية المؤقتة؟

إصدار ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي / شبه حكومي واحد:

يمكن للشركات الأجنبية التي يتم ترسية المشاريع الحكومية أو شبه الحكومية عليها، والتي لا تحمل رخصة استثمار أجنبي في نشاط ومجال العقد، التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتنفيذ العقد الحكومي أو شبه الحكومي، وينتهي هذا الترخيص بنهاية العقد.

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي / شبه حكومي واحد:

صورة السجل التجاري للمنشأة في بلدها الأم، مصدقة من السفارة السعودية.

صورة خطاب الجهة الحكومية أو عقد تنفيذ المشروع، موقع من الجهة المعنية، ويجب أن يتضمن مدة العقد.

ولا توجد أي شروط أو قيود على هذا الترخيص.

المقابل المالي للحصول على ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي / شبه حكومي واحد:

المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة، بحسب مدة العقد.

المقابل المالي هو 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية بمقدار 60000 ريال سعودي عن كل سنة.

يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُعد الخدمة ملغية، ويجب التقديم مرة أخرى.

يتم التقديم للحصول على الترخيص المؤقت لتنفيذ عقد حكومي / شبه حكومي واحد من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل كحد أقصى.

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