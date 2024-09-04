Основные изменения и/или дополнения в законодательство Казахстана во II квартале 2024 года в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), энергетики и инфраструктуры.

Юристы практики ГЧП, энергетики и инфраструктуры GRATA International рады представить Вам краткий обзор основных изменений и/или дополнений в законодательство Казахстана в сфере ГЧП, энергетики и инфраструктуры в II квартале 2024 года, которые могут повлиять на Ваш бизнес.

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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Изменения в сфере инфраструктуры

1) Утвержден Национальный план развития до 2029 года

2) Утвержден новый Закон о государственных закупках

3) Утверждена Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы

4) Изменения в антимонопольное законодательство

5) Изменения в законодательство о естественных монополиях

6) Изменения в регулировании тарифообразования

7) Изменения в инвестиционное законодательство

8) Изменения в законодательство о государственном имуществе

Изменения в сфере энергетики

1) Утвержден Закон о теплоэнергетике

2) Изменения в законодательство об электроэнергетике

3) Изменения в законодательство о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ)

4) Изменения в регулировании нетто-потребителей

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ДО 2029 ГОДА

30 июля 2024 года Указом Президента был утвержден Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года («Национальный план»).

Национальный план включает 17 направлений развития, включая следующие:

здравоохранение – одним из приоритетов, предусмотренных Национальным планом, является строительство и модернизация медицинской инфраструктуры посредством вовлечения бизнеса в реализацию инвестиционных проектов, включая механизм ГЧП;

образование и наука – в числе приоритетов Национального плана предусмотрено повышение инфраструктурной обеспеченности школ через комбинацию механизмов государственного финансирования и ГЧП;

комфортная среда – предполагается закрепление механизмов реновации жилья, в том числе посредством ГЧП; во всех городах Казахстана будет реализована концепция «Smart City» на основе эталонного стандарта «умных городов» как один из приоритетов Национального плана;

крепкий фундамент экономики в виде нефтегазовой отрасли – одним из приоритетов Национального плана является повышение привлекательности инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений;

энергетика – к числу приоритетов по Национальному плану относятся повышение инвестиционной привлекательности сектора, увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе, увеличение маневренных мощностей, увеличение рентабельности инвестиций через изменение тарифообразования;

обрабатывающая промышленность – привлечение крупных стратегических инвесторов в приоритетные секторы отрасли, дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе в рамках специальных экономических зон и индустриальных зон, создание благоприятных инвестиционных условий и гарантия их соблюдения;

и другие.

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