ARTICLE Skadestånd vid offentlig upphandling – ny vägledning från EU-domstolen KS Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB More Contributor EU-domstolen har i ett avgörande den 6 juni 2024 i mål C-547/22 behandlat frågan om en anbudsgivare, som felaktigt uteslutits från ett upphandlingsförfarande, kan kräva skadestånd för förlust av en möjlighet.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.