ARTICLE Nytt ljus på frågan om övergång mellan förfaranden, eller? KS Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB More Contributor Kammarrätten i Göteborg har den 17 maj 2024, i mål nr 2225-24, meddelat en intressant dom i ett överprövningsmål där den upphandlande myndigheten i en upphandling av ett ramavtal beslutat...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.