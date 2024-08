Bæredygtighed I Offentlige Indkøb: Hvad, Hvorfor Og Hvordan?

Fokus på bæredygtige indkøb er stærkt stigende både hos de offentlige ordregivere og hos de private virksomheder. Hos NP advokater har vi også massivt fokus på det voksende behov for at integrere bæredygtighed i offentlige indkøbsprocesser, og hvordan det skal håndteres i praksis. Herudover har vi også fokus på betydningen af de nye EU direktiver om virksomheders sociale ansvar og bæredygtig udvikling for at sikre, at vi løbende kan matche vores kunders behov for specialiseret rådgivning på dette område.

Hvad er bæredygtige offentlige indkøb?

Bæredygtige offentlige indkøb er en måde at sikre, at de varer og tjenester, som det offentlige køber, bidrager til at opfylde de sociale, miljømæssige og økonomiske mål, som vi har som samfund. Det betyder, at vi ikke kun kigger på prisen men også på, hvordan vores indkøb påvirker mennesker, klima og natur.

Hvorfor er bæredygtige offentlige indkøb vigtige?

Bæredygtige offentlige indkøb er vigtige, fordi det offentlige har en stor indflydelse på markedet. Det offentlige køber hvert år varer og tjenester for over 400 milliarder kroner, hvilket svarer til omkring 20 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Det betyder, at det offentlige har en stor mulighed for at skabe efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og fremme innovation og konkurrenceevne i den private sektor.

Bæredygtige offentlige indkøb er også vigtige, fordi de kan hjælpe med at løse nogle af de største udfordringer, som vi står over for i dag, såsom klimaforandringer, biodiversitetstab, social ulighed og fattigdom. Ved at købe bæredygtigt kan det offentlige reducere sit eget miljøaftryk, støtte den grønne omstilling, fremme menneskerettigheder og social retfærdighed og bidrage til, at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvordan kan det offentlige købe bæredygtigt ind?

Der er mange måder, hvorpå det offentlige kan købe bæredygtigt. Nogle af de mest almindelige er:

At bruge bæredygtighedskriterier i udbud og kontrakter, såsom krav om energieffektivitet, genanvendelse, social ansvarlighed, fair trade, økologisk produktion, dyrevelfærd, osv.

At vælge leverandører, der har en bæredygtig profil og kan dokumentere deres miljø- og sociale præstationer, f.eks. gennem certificeringer, rapportering, selvdeklarationer, osv.

At indgå i dialog og partnerskab med leverandører, brugere og andre interessenter om, hvordan man kan forbedre bæredygtigheden af de indkøbte varer og tjenester, f.eks. gennem innovation, feedback, opfølgning, osv.

At reducere mængden af indkøb og undgå overforbrug og spild, f.eks. gennem behovsanalyse, cirkulær økonomi, genbrug, reparation, osv.

Det er vigtigt at huske, at bæredygtige offentlige indkøb ikke er en engangsaktivitet men en løbende proces, der kræver planlægning, implementering, evaluering og læring. Det er også vigtigt at kommunikere og formidle de bæredygtige indkøbspraksisser og resultater til de relevante målgrupper, såsom borgere, medarbejdere, leverandører, politikere osv.

Hvad betyder det for leverandørerne?

For leverandørerne betyder det, at de skal være opmærksomme på de bæredygtige krav og kriterier, der gælder for de offentlige indkøb, de ønsker at byde på eller levere til. De skal også være villige til at samarbejde med de offentlige indkøbere om at finde innovative og effektive løsninger, der kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen og fremme den sociale ansvarlighed af de varer og tjenester, de tilbyder. Leverandørerne kan også drage fordel af de bæredygtige offentlige indkøb ved at øge deres konkurrenceevne, differentiere sig fra andre aktører på markedet og forbedre deres omdømme og relationer med kunder og samfundet.

Et relevant aspekt for leverandørerne er også de nye direktiver fra EU om virksomheders sociale ansvar og bæredygtig udvikling, som er CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og CSDDD (Corporate Sustainable Development Directive). Disse direktiver har til formål at fremme gennemsigtigheden og ansvarligheden af virksomhedernes aktiviteter i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Det vil kræve, at visse virksomheder offentliggør oplysninger om deres bæredygtighedsindikatorer, risici, strategier og resultater på en standardiseret og sammenlignelig måde. Det vil have indflydelse på de leverandører, der ønsker at deltage i de offentlige indkøb, da de offentlige indkøbere vil kunne bruge disse oplysninger til at vurdere deres bæredygtighedspræstationer og -potentiale.

Leverandørerne skal derfor være forberedte på at tilpasse sig disse nye krav og demonstrere deres engagement i at bidrage til de bæredygtige udviklingsmål. Dette kan også give dem mulighed for at skabe værdi og tillid hos deres kunder og interessenter.

