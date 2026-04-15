Buchrezension: "Don KI-jote" Von Römermann & Kümmerle

Das ist mein Startpunkt: ich kenne Prof. Dr. Volker Römermann seit er an unserem "1st World "Robot Patent Drafting Symposium" (click hier) als Sprecher teilgenommen hat. Nun hat er die kürzlich in Kraft getretene EU KI-Verordnung (click hier) zum Anlaß genommen, ein Buch über die KI zu schreiben. Man kann es hier bei Amazon bestellen:

https://www.amazon.de/-/en/Don-KI-jote-zwischen-Prompts-Paragraphen/dp/3406848117/

Der Hauptzweck von Prof. Römermann und Götz Kümmerle in Don KI-jote ist es, als Weckruf und Leitfaden zur Neuorientierung (S. 7) für Rechts- und Steuerexperten in Deutschland zu dienen. Anhand der eindringlichen Metapher von Don Quijote, der gegen Windmühlen kämpft, argumentieren die Autoren, dass Fachleute, die den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz entweder ignorieren oder aktiv bekämpfen, einen aussichtslosen Kampf führen. Anstatt der Don KI-jote" zu sein, der die neue Technologie bekämpft, sollten sie danach streben, der Don" eines KI-Windmühlenparks" zu werden, also ein Meister dieser neuen technologischen Landschaft. Das Buch zielt darauf ab, die berufliche Identität vom Wissensverwalter" zum Vertrauensarchitekten" im Zeitalter der KI zu verändern.

Hauptthemen des Buches

Das Buch ist um mehrere Schlüsselargumente herum aufgebaut:

Das Ende des Wissensmonopols: Die Fähigkeit der KI, zentrale berufliche Aufgaben wie Recherche und Subsumtion zu erfüllen, untergräbt den exklusiven Wissensvorsprung, der lange die Grundlage der Rechts- und Steuerberufe war.

Die Fähigkeit der KI, zentrale berufliche Aufgaben wie Recherche und Subsumtion zu erfüllen, untergräbt den exklusiven Wissensvorsprung, der lange die Grundlage der Rechts- und Steuerberufe war. Eine Kritik der beruflichen Identität: Die Autoren dekonstruieren das traditionelle Selbstbild von Anwälten als Organe der Rechtspflege" und entlarven es als semantischen Januskopf", der eine fundamentale Spannung zwischen parteiischer Vertretung und systemischer Funktion verbirgt.

Die Autoren dekonstruieren das traditionelle Selbstbild von Anwälten als Organe der Rechtspflege" und entlarven es als semantischen Januskopf", der eine fundamentale Spannung zwischen parteiischer Vertretung und systemischer Funktion verbirgt. Die Unvermeidbarkeit der KI: Der Text liefert klare Beweise für die wachsende Kompetenz der KI, insbesondere durch den Hinweis auf den Erfolg des KI-Systems Taxy.io, das deutsche Steuerberaterexamen zu bestehen. Dies belegt, dass KI komplexe, regelbasierte Aufgaben bewältigen kann.

Der Text liefert klare Beweise für die wachsende Kompetenz der KI, insbesondere durch den Hinweis auf den Erfolg des KI-Systems Taxy.io, das deutsche Steuerberaterexamen zu bestehen. Dies belegt, dass KI komplexe, regelbasierte Aufgaben bewältigen kann. Ein Aufruf zu neuen Rollen: Die Autoren argumentieren, dass der zukünftige Wert menschlicher Fachkräfte in strategischem Denken, ethischem Urteilsvermögen, Kommunikation und der Übernahme letzter Verantwortung für KI-gesteuerte Prozesse liegen wird, und das sind alles Qualitäten, die Maschinen fehlen.

Die Autoren argumentieren, dass der zukünftige Wert menschlicher Fachkräfte in strategischem Denken, ethischem Urteilsvermögen, Kommunikation und der Übernahme letzter Verantwortung für KI-gesteuerte Prozesse liegen wird, und das sind alles Qualitäten, die Maschinen fehlen. Technische und philosophische Tiefe: Das Buch geht über eine reine Rechtsanalyse hinaus und erforscht die technischen Grundlagen (z. B. Kognitivismus vs. Konnektionismus) und philosophischen Implikationen der KI (z. B. unter Verwendung von Platons Höhlengleichnis).

Was ist neu hier?

Don KI-jote ist insofern konventionell, als es das aktuelle und vieldiskutierte Thema der Auswirkungen von KI auf akademische Berufe behandelt. Seine Struktur folgt einem bekannten Muster: Es verwendet eine starke Eröffnungsmetapher, analysiert den aktuellen Stand der Profession, erklärt die disruptive Technologie und bietet eine Vision für die Zukunft. Fallstudien, wie etwa die Debatte um die Unwürdigkeit" eines Anwalts, veranschaulichen komplexe rechtliche und ethische Argumente.

Was dieses Buch aber wirklich auszeichnet, ist seine einzigartige polyphone" Struktur. Die Einbeziehung von Post-it"-artigen Kommentaren einer vielfältigen Gruppe von Rechts- und Steuerexperten schafft einen dynamischen Dialog innerhalb des Textes selbst. Dies verhindert, dass das Buch zu einem Monolog wird, und ermöglicht unmittelbare Gegenargumente, was das Verständnis des Lesers bereichert. Darüber hinaus verleiht sein praktisch-polemischer Ansatz" ihm einen scharfen, fesselnden und bisweilen satirischen Ton, der in der Fachliteratur selten ist. Die nahtlose Verbindung von Rechtsanalyse, tiefgehenden technischen Erklärungen (wie die Analogie des Hundes, der eine Frisbee fängt) und philosophischer Reflexion ist ein weiteres markantes und wertvolles Merkmal.

Sind die Autoren erfolgreich?

Die Autoren sind bei der Erreichung ihres erklärten Ziels – Denkanstöße zu geben und den Status quo herauszufordern – äußerst erfolgreich. Das Buch ist nicht als neutrales Lehrbuch gedacht, sondern als überzeugendes Plädoyer für den Wandel. Indem es KI als Spiegel" präsentiert, der die Mythen und Rituale der Profession reflektiert, erzwingt es eine notwendige und unbequeme Selbstreflexion. Die Argumente sind gut untermauert, die Beispiele anschaulich und die zentrale Metapher wird überzeugend durchgehalten.

Im Vergleich zu den primären Rechtstexten wie der EU-KI-Verordnung und den zugehörigen Guidelines erfüllt Don KI-jote eine komplementäre Funktion, sowie mit meinem eigenen EU AI Act Online-Kurs (click hier). Die Gesetzestexte geben den verbindlichen Rechtsrahmen vor, indem sie zum Beispiel verbotene Praktiken (Artikel 5), Hochrisiko-Systeme (Artikel 6) und die Pflichten der Anwender (Deployer, Artikel 26) definieren. Und mein EU AI Act Online-Kurs bereitet dieses Gesetz in überschaubare, lehrreiche Einheiten auf.

Don KI-jote liefert das wesentliche Warum" und Was nun" hinter diesen Regelungen. Zum Beispiel identifiziert die KI-Verordnung KI-Systeme, die in der Rechtspflege" eingesetzt werden, als potenziell hochriskant (Anhang III, 8a). Don KI-jote untersucht die tiefgreifenden Implikationen dessen und debattiert, was es für eine private Anwaltskanzlei bedeutet, als Organ der Rechtspflege" zu agieren und in diese regulatorische Falle zu tappen. Während die Verordnung eine Schulungspflicht vorschreibt (Artikel 4), erklären Römermann und Kümmerle, warum dies nicht nur eine bürokratische Hürde, sondern eine fundamentale Notwendigkeit für das Überleben und die Relevanz ist. Sie geben dem trockenen Gesetzestext eine strategische Bedeutung.

Fazit

Das Buch ist kein Verriss der Rechts- und Steuerberufe, sondern vielmehr eine leidenschaftliche und kritische Intervention. Der Ton ist scharf, aber letztlich konstruktiv. Das Ziel des Buches ist nicht, zu zerstören, sondern eine notwendige Evolution anzustoßen und vor dem professionellen Kodak-Moment" zu warnen – dem Moment, in dem man von einer Technologie, die zu lange ignoriert wurde, überholt wird.

Dieses Buch ist für jeden Rechts- oder Steuerexperten im deutschsprachigen Raum sehr empfehlenswert. In einer durch die EU-KI-Verordnung definierten Ära reicht es nicht aus, nur die Verordnung selbst zu lesen und einen Kursus zu absolvieren. Don KI-jote liefert den entscheidenden strategischen, philosophischen und praktischen Kontext, der notwendig ist, um sich in dieser neuen Landschaft zurechtzufinden. Es erspart dem Leser die immense Mühe, die Verbindungen zwischen dichten Gesetzestexten, komplexer Technologie und der Zukunft seines Berufs selbst herzustellen. Indem es die Leser herausfordert, über den Kampf gegen Windmühlen hinauszugehen, bietet es einen klaren, wenn auch anspruchsvollen Weg zu Relevanz und Führung im Zeitalter der KI.

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