Rechtssicher führen: Diese Gesetze müssen Einrichtungsleitungen kennen

Die Leitung einer Pflegeeinrichtung ist eine anspruchsvolle Führungsaufgabe. Einrichtungsleitungen organisieren Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung, Personal und Angehörigenkommunikation und müssen die Einhaltung zentraler gesetzlicher Vorgaben im Alltag sicherstellen.

Formal ist zwar der Träger Arbeitgeber und Betreiber der Einrichtung. In der Praxis werden jedoch häufig Delegationsvereinbarungen geschlossen, die eine Übertragung von Unternehmerpflichten auf die Einrichtungsleitung vorsehen. Damit geht besondere Verantwortung einher:

Aus § 9 Abs. 2 OWiG und § 14 Abs. 2 StGB kann sich bei Pflichtverletzungen eine persönliche ordnungs- bzw. strafrechtliche Verantwortlichkeit ergeben. Einrichtungsleitungen sollten daher die wichtigsten gesetzlichen Regelungen unbedingt kennen. Nachfolgend geben wir Ihnen hierzu einen kurzen Überblick:

Arbeitszeitgesetz: Dienstpläne rechtssicher gestaltenDas Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gehört zu den wichtigsten Regelwerken in der Personalplanung. Es begrenzt Arbeitszeiten, schützt Ruhephasen und regelt Sonn- und Feiertagsarbeit. Gerade in Pflegeeinrichtungen ist die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes eine Herausforderung, da zugleich mit Personalmangel, Krankheitsausfällen und kurzfristigen Dienstplanänderungen umgegangen werden muss. Maßgeblich sind insbesondere die Vorgaben zu Höchstarbeitszeit (§ 3 ArbZG), Ruhepausen (§ 4 ArbZG), Ruhezeiten (§ 5 ArbZG), Sonn- und Feiertagsarbeit (§ 10 ArbZG) sowie zur gesundheitsgerechten Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit (§ 6 ArbZG). Für Pflegeeinrichtungen sieht das ArbZG einzelne Ausnahmen und Anpassungsmöglichkeiten vor, etwa bei der Höchstarbeitszeit, Ruhezeiten und Sonn- und Feiertagsarbeit, die aber teilweise nur aufgrund einer tarifvertraglichen Regelung erlaubt sind (vgl. § 7 ArbZG).

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung und Berufsgenossenschaften: Arbeitssicherheit in der Pflegeeinrichtung

Regelungen zur Arbeitssicherheit finden sich insbesondere im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie in den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen (DGUV Vorschriften). Im Kern geht es stets um vier Fragen: Welche Gefährdungen bestehen? Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich? Wer setzt sie um? Und wie wird kontrolliert, ob sie wirken? Zentrales Instrument ist dabei die Gefährdungsbeurteilung. Sie ist die systematische Ermittlung und Bewertung der mit der jeweiligen Arbeit verbundenen Gefährdungen, um daraus die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes abzuleiten. Typische Themen in Pflegeeinrichtungen sind Heben und Tragen, Infektionsrisiken, psychische Belastungen, Gewalt oder herausforderndes Verhalten von Bewohnern, Nachtdienste, Alleinarbeit, Brandschutz, Stolperstellen und der sichere Einsatz von Arbeitsmitteln.

Heimgesetze der Bundesländer und Wohnund Betreuungsvertragsgesetz

Das vormals bundesweit geltende Heimgesetz wurde durch die jeweiligen Heimgesetze der Bundesländer abgelöst. Diese unterscheiden sich in Bezeichnung und Inhalt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie dem Schutz der Bewohnenden dienen und öffentlich-rechtliche Anforderungen an Betrieb, Organisation, Personal, Qualitätssicherung und behördliche Überwachung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen regeln. Die vertraglichen Beziehungen zwischen Einrichtungsträgern und Bewohnenden werden demgegenüber bundesweit einheitlich durch das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) geregelt.

Es enthält vorvertragliche Informationspflichten und Vorgaben zum Vertragsinhalt. Pflegequalität ist dabei nicht nur organisatorisch, sondern auch haftungs- und strafrechtlich relevant: Pflegebedürftige sind nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse zu versorgen und freiheitsentziehende Maßnahmen wie Bettgitter oder Fixierungen dürfen nur unter strengen Voraussetzungen und regelmäßig mit gerichtlicher Genehmigung eingesetzt werden.

Pflegeberufegesetz, Aufenthaltsgesetz und Beschäftigungsverordnung: Personal rechtssicher einsetzen

Beim Einsatz von Personal in Pflegeeinrichtungen ist insbesondere das Pflegeberufegesetz (PflBG) zu beachten. Das Gesetz definiert in § 4 Abs. 2 die pflegerischen Aufgaben, die ausschließlich von Pflegefachkräften ausgeübt werden dürfen. Verantwortlich für die Einhaltung dessen ist gem. § 4 Abs. 3 PflBG der Arbeitgeber bzw. nach entsprechender Delegation die Einrichtungsleitung. Bei Beschäftigten aus Drittstaaten sind außerdem Regelungen aus dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und der Beschäftigungsverordnung (BeschV) zu beachten. Da die Beschäftigung von Personen ohne Arbeitserlaubnis bußgeldbewehrt ist, sollten Einrichtungsleitungen einen hohen Wert auf die Vorlage entsprechender Dokumente vor Arbeitsantritt, eine rechtzeitige Erneuerung ablaufender Aufenthaltstitel sowie die Dokumentation dieser Kontrollen legen. Ist der Status von Beschäftigten unklar oder abgelaufen, darf keine weitere Beschäftigung erfolgen.

Pflegearbeitsbedingungenverordnung: Mindestbedingungen in der Pflege sichern

Die Pflegearbeitsbedingungenverordnung (PflegeArbbV) legt zwingende Mindestarbeitsbedingungen in der Pflegebranche fest und wird regelmäßig aktualisiert; derzeit gilt die siebte Verordnung vom 3. März 2026. Geregelt werden insbesondere Mindestentgelte, Bereitschaftsdienstvergütung und Mehrurlaub. Daraus folgen unmittelbare Ansprüche der Pflegekräfte gegen ihren Arbeitgeber. Davon zu unterscheiden sind die sog. Tariftreueregelungen in § 72 Abs. 3a, 3b SGB XI: Sie wirken auf die Versorgungsverträge mit den Pflegekassen, begründen aber keine individualrechtlichen Ansprüche der Arbeitnehmer.

Fazit

Einrichtungsleitungen müssen die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben nicht nur kennen, sondern ihre Einhaltung im Alltag organisatorisch absichern. Rechtssichere Führung bedeutet vor allem klare Zuständigkeiten, wirksame Kontrollen und eine belastbare Dokumentation.

Originally published by Seniorenheim-Magazin, Ausgabe 2/2026, S. 60-61