MiCAR 2.0? Europa Baut Nicht Nur Am Krypto-Regelwerk – Sondern An Der Architektur Digitaler Finanzmärkte

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und das Europäische System der Zentralbanken (ESCB) haben ihre Antworten zum MiCAR-Review vorgelegt – mit teils unterschiedlichen Positionen zu Stablecoin-Reserven, Signifikanzkriterien und globalen Multi-Issuer-Modellen. Der neue EU RegCORE Client Alert analysiert die divergierenden Standpunkte und zeigt auf, welche Vorbereitungen Banken, Stablecoin-Emittenten, CASPs, Asset Manager und Marktinfrastrukturen jetzt treffen sollten.

In today’s rapidly evolving marketplace, our clients are increasingly concerned with business collaborations, restructuring, mergers and acquisitions, financing and questions of social responsibility. They need legal security when dealing with such complex issues. That is why we work closely with PwC’s tax, human resources and finance experts and draw on the resources of our legal network in more than 100 countries to deliver comprehensive advice. Whether a global player, a public body or a wealthy individual, each client can rely on a personal account manager to address his or her specific legal needs. This dedication helps us ensure our client’s long-term business success. PwC Legal. More than 220 lawyers at 18 locations. Integrated legal advice for the real world.

EU RegCORE Client Alert | Digitaler Binnenmarkt der EU, Finanzdienstleistungen und Krypto-Assets

Die Antworten von EBA und ESCB auf den MiCAR-Review zeigen eine klare Richtung: weg von der reinen Frage, was ein Krypto-Asset ist, hin zu Liquidität, Reservevermögen, Gruppenaufsicht, Tokenised Deposits, DeFi, Krisenmanagement, Drittstaatenzugang und letztlich der Frage, wie digitale Finanzmärkte tatsächlich skalieren können.

Spannend ist weniger, wo sich EBA und ESCB einig sind, sondern wo sie auseinanderlaufen: bei Stablecoin-Reserven, Signifikanzkriterien, CASP-Aufsicht und globalen Multi-Issuer-Modellen.

Unser neuer EU RegCORE Client Alert ordnet die Positionen vergleichend ein und zeigt, was Banken, Stablecoin-Emittenten, CASPs, Asset Manager und Marktinfrastrukturen jetzt vorbereiten sollten.

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