BaFin verschärft die Anforderungen an die Compliance bei virtuellen IBANs

Die BaFin hat ihre aufsichtlichen Anforderungen an die Nutzung virtueller IBANs verschärft und fordert strengere Compliance-Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

In today’s rapidly evolving marketplace, our clients are increasingly concerned with business collaborations, restructuring, mergers and acquisitions, financing and questions of social responsibility. They need legal security when dealing with such complex issues. That is why we work closely with PwC’s tax, human resources and finance experts and draw on the resources of our legal network in more than 100 countries to deliver comprehensive advice. Whether a global player, a public body or a wealthy individual, each client can rely on a personal account manager to address his or her specific legal needs. This dedication helps us ensure our client’s long-term business success. PwC Legal. More than 220 lawyers at 18 locations. Integrated legal advice for the real world.

Article Insights

Michael Huertas’s articles from PwC Legal Germany are most popular: within Finance and Banking topic(s)

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

QuickTake

Am 27. Juli 2026 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Aufsichtsmitteilung 06/20261 nebst einem begleitenden Interview, in dem sie ihre aufsichtlichen Bedenken hinsichtlich der Nutzung virtueller IBANs (vIBANs) im Zusammenhang mit informellen Finanztransfersystemen („Underground Banking“) und Geldwäsche erläutert.2 Die Aufsichtsmitteilung gilt ab sofort und bleibt in Kraft, bis die EU-Geldwäscheverordnung am 10. Juli 2027 Anwendung findet.

Die Veröffentlichung ist nicht deshalb von Bedeutung, weil die Bafin die Legitimität von vIBANs an sich in Frage stellt, sondern weil sie anerkennt, dass bestimmte komplexe Implementierungsmodelle zu einer mangelnden Transparenz hinsichtlich der Identität der Endkunden, der wirtschaftlichen Berechtigten und der Zahlungsströme führen können. Die Botschaft der Bafin ist differenziert: vIBANs sind eine legitime Zahlungsinfrastruktur, die zahlreichen modernen Geschäftsmodellen im Finanzdienstleistungsbereich zugrunde liegt; soweit sie jedoch die Transparenz verringern, erfordern sie entsprechend strengere Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Aufsichtsmitteilung ist daher als Herausforderung für Governance und Betriebsmodelle zu verstehen und nicht als Einschränkung von Innovation. Sie ist zudem im Zusammenhang, aber auch im Kontrast zu den laufenden Arbeiten der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu vIBANs zu lesen.

Die Aufsichtsmitteilung der Bafin ist insbesondere relevant für Banken, die „Masterkonten“ bereitstellen, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Banking-as-a-Service-Anbieter, Embedded-Finance-Plattformen, Treasury-Dienstleister sowie Unternehmen, die grenzüberschreitende Zahlungsinfrastrukturen betreiben.

Fazit: Die Aufsichtsmitteilung der BaFin schränkt die Nutzung von vIBANs nicht ein. Sie verlangt von den Unternehmen den Nachweis, dass Governance, Kundentransparenz und Überwachungsmaßnahmen mit der gleichen Geschwindigkeit weiterentwickelt wurden wie die Zahlungsinfrastruktur selbst. Innovation ist willkommen. Intransparenz nicht. Zugleich markiert die Mitteilung der Bafin einen weitergehenden Wandel im aufsichtlichen Ton sowie neue Grundsätze, denen die EBA und/oder andere nationale zuständige Behörden folgen könnten.

Vollständigen Alert herunterladen

Englische Version

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.