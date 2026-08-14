Das 20. und 21. Sanktionspaket der EU gegen Russland: Eine neue Compliance-Architektur für Finanzdienstleistungsunternehmen

In today’s rapidly evolving marketplace, our clients are increasingly concerned with business collaborations, restructuring, mergers and acquisitions, financing and questions of social responsibility. They need legal security when dealing with such complex issues. That is why we work closely with PwC’s tax, human resources and finance experts and draw on the resources of our legal network in more than 100 countries to deliver comprehensive advice. Whether a global player, a public body or a wealthy individual, each client can rely on a personal account manager to address his or her specific legal needs. This dedication helps us ensure our client’s long-term business success.
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The Council of the European Union has adopted its 20th and 21st sanctions packages against Russia, marking a fundamental shift in EU sanctions policy. Rather than simply expanding lists of designated persons, these measures systematically target the financial infrastructure—payment channels, banking relationships, crypto-asset ecosystems, correspondent banking, trade finance, and maritime logistics—that enables Russia's war economy.
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RegCORE Client Alert | AML/CTF & AMLA
QuickTake
Am 23. April 2026 und am 23. Juli 2026 verabschiedete der Rat der Europäischen Union das 20. bzw. das 21. Paket restriktiver Maßnahmen gegen Russland. Zusammengenommen markieren diese Pakete das, was der Rat als strukturellen Wandel in der Sanktionspolitik der EU beschreibt: weg von der Ausweitung von Listen benannter Personen hin zur systematischen Störung jener Finanzinfrastruktur – Zahlungskanäle, Bankbeziehungen, Krypto-Asset-Ökosysteme, Korrespondenzbankgeschäfte, Handelsfinanzierung und Seelogistik –, die Russlands Kriegswirtschaft ermöglicht.
Fazit:Für Banken, Wertpapierfirmen, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Kryptowerte-Dienstleister (CASP), Versicherer und Vermögensverwalter bedeuten diese Entwicklungen eine erhebliche Verschärfung der Anforderungen an die operative Compliance.
Die Herausforderung im Bereich der Compliance besteht nicht mehr nur darin, Kunden anhand von Sanktionslisten zu überprüfen. Unternehmen müssen nun ermitteln, inwiefern Transaktionen, Finanzierungsvereinbarungen und digitale Vermögenswerte indirekt sanktionierte wirtschaftliche Aktivitäten begünstigen könnten.