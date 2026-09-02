MISP geht in die politische Verhandlungsphase: Was die mehr als 1.900 Änderungsanträge für die künftige Marktarchitektur der EU bedeuten

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Das Market Integration and Supervision Package (MISP) der EU ist in eine entscheidende politische Verhandlungsphase eingetreten. Mehr als 1.900 Änderungsanträge zu den drei zentralen Legislativdossiers (Master-Verordnung, Master-Richtlinie und Settlement Finality Regulation) haben den ursprünglichen Kommissionsvorschlag vom Dezember 2025 grundlegend verändert. Im Kern steht nicht mehr die Frage, ob ESMA stärkere Befugnisse erhalten soll, sondern wo europäische Aufsicht nationale Aufsicht ersetzen soll, wo sie diese lediglich koordinieren soll und welche Schutzmechanismen die Zentralisierung begleiten müssen.

Fünf Entwicklungen verdienen besondere Aufmerksamkeit: (1) die Abkehr von einer universellen hin zu einer selektiven ESMA-Zentralisierung auf Basis von Signifikanzkriterien, (2) die Vermögensverwaltung als schärfste innerparteiliche Konfliktlinie im Parlament, (3) ein differenzierter Kompromiss bei der CASP-Aufsicht unter MiCAR, (4) die Verknüpfung von DLT, CSDR und SFR zu einer einheitlichen Frage der tokenisierten Infrastruktur sowie (5) das Vordringen der SFR als bislang unterschätztes, aber für Netting, Finalität und Insolvenzschutz zentrales Dossier.

Für Unternehmen, die von MISP betroffen sind – ob CCPs, CSDs, Banken, Vermögensverwalter, CASPs oder Investoren in tokenisierte Infrastruktur – ist jetzt der Zeitpunkt, Szenarien auf Basis der konkurrierenden Landezonen zu modellieren und regulatorische Unsicherheiten in Transaktionsplanung, Due Diligence und Bewertung einzubeziehen. Die nächste entscheidende Wegmarke ist die geplante ECON-Abstimmung am 1. Dezember 2026.

Den vollständigen Client Alert mit detaillierter Analyse aller 34 Themenbereiche, politischer Landkarte und Amendment-Map finden Sie hier.

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