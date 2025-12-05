Staffelstab-Übergabe bei Oppenhoff: Jörn Kuhn wird Kanzleisprecher, Marc Krischer und Dr. Markus Rasner neue Management-Mitglieder

Die Wirtschaftskanzlei Oppenhoff vollzieht mit Wirkung zum 1. Januar 2026 einen Führungswechsel. Jörn Kuhn wurde zum neuen Kanzleisprecher ernannt. Er folgt auf Myriam Baars-Schilling, die der Partnerschaft seit 2020 vorstand. Das Management wird von Marc Krischer und Dr. Markus Rasner komplettiert, die auf Dr. Jürgen Hartung und Dr. Harald Gesell folgen.

Jörn Kuhn wird neuer Sprecher der Kanzlei Oppenhoff. Er wird künftig das dreiköpfige Executive Board anführen. Die Oppenhoff-Partner wählten zudem Marc Krischer und Dr. Markus Rasner zu neuen Management-Mitgliedern. Das neue Management löst das bisherige um Myriam Baars-Schilling, Dr. Jürgen Hartung und Dr. Harald Gesell ab, das nach zwei Amtszeiten die Geschäftsführung in neue Hände geben wollte.

Myriam Baars-Schilling: Die letzten sechs Jahre waren eine Zeit großer Veränderungen für unsere Sozietät, die wir gemeinsam erfolgreich umgesetzt haben: der Generationswechsel in der Equity-Partnerschaft, eine ganzheitliche, nachhaltige Strategiedebatte und die Schärfung des unternehmerischen Denkens jedes Einzelnen haben dazu geführt, dass wir heute wirtschaftlich stark und mannschaftlich geschlossen die Herausforderungen der nächsten Jahre angehen können. Der richtige Zeitpunkt, um neue Personen mit neuen Ideen ans Ruder zu lassen."

Jörn Kuhn: Das bisherige Executive Board, und allen voran Myriam Baars-Schilling, hat sich große Verdienste um die Kanzlei erworben.Wir haben eine hervorragende Ausgangsposition für die Aufgaben, die vor uns liegen. Wir haben uns auf den Weg in die digitale Zukunft gemacht und werden diesen konsequent weiterverfolgen, intern wie extern, mit attraktiven Angeboten für unsere Mandanten."

Jörn Kuhn ist u. a. auf die Beratung von Unternehmen in kollektivarbeitsrechtlichen Angelegenheiten spezialisiert. Die umfassende Beratung und Vertretung bei Restrukturierungen und Reorganisationen bildet dabei einen Schwerpunkt. Jörn Kuhn: Ich bin dankbar für das Vertrauen unserer Partner. Mit der Innovationskraft und dem Unternehmergeist unseres Teams werden wir die führende Position unserer Kanzlei auf dem deutschen und internationalen Markt weiter ausbauen."

Marc Krischer ist spezialisiert auf die steuerliche und bilanzrechtliche Beratung im Bereich M&A, die Strukturierung und Restrukturierung von Unternehmensgruppen sowie die Beratung bei Betriebsprüfungen und außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsbehelfen.

Dr. Markus Rasner ist spezialisiert auf die umfassende Beratung bei nationalen und grenzüberschreitenden M&A- und Private Equity-Transaktionen. Seit mehr als 20 Jahren begleitet er Unternehmer, Family Offices, Finanzinvestoren sowie nationale und internationale Unternehmen bei deren Transaktionsvorhaben.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.