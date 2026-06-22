Indications géographiques et marques de certification : quelle stratégie pour protéger l'origine et l'authenticité de vos produits ?

Qu'évoquent des noms tels que Murano, Solingen ou Limoges ? Bien plus qu'une simple provenance géographique, ils incarnent un savoir-faire, une réputation construite sur plusieurs...

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in European Union

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Qu'évoquent des noms tels que Murano, Solingen ou Limoges ? Bien plus qu'une simple provenance géographique, ils incarnent un savoir-faire, une réputation construite sur plusieurs générations et une garantie d'authenticité pour les consommateurs. Cette évolution soulève toutefois une question essentielle : les nouvelles indications géographiques européennes sont-elles appelées à supplanter les marques de certification privées qui, depuis des décennies, protègent avec succès l'origine et la qualité de certains produits prestigieux ?

La protection de ces produits artisanaux et industriels emblématiques a longtemps reposé sur des mécanismes juridiques fragmentés au sein de l'Union européenne. Avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2023/2411 relatif aux indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l'Europe franchit une étape importante en mettant en place un système harmonisé de protection.

Un nouveau cadre européen pour les produits artisanaux et industriels

Jusqu'à présent, les indications géographiques bénéficiaient principalement aux produits agricoles et alimentaires. Désormais, les produits artisanaux et industriels disposent eux aussi d'un régime de protection harmonisé à l'échelle européenne.

Piloté par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ce nouveau dispositif permet aux groupements de producteurs de faire reconnaître officiellement un lien entre un produit et son territoire d'origine.

Une fois enregistrée, l'indication géographique offre :

une protection uniforme dans toute l'Union européenne ;

une meilleure valorisation économique des savoir-faire locaux ;

un outil de lutte contre les usurpations et les pratiques trompeuses ;

une garantie accrue d'authenticité pour les consommateurs.

Cette réforme constitue une avancée majeure pour de nombreux secteurs où l'origine géographique contribue directement à la valeur du produit.

Les marques de certification : des outils toujours incontournables

Bien avant l'adoption de ce nouveau régime européen, certains secteurs avaient déjà développé leurs propres mécanismes de protection.

L'exemple du West Indian Sea Island Cotton est particulièrement révélateur. Considéré comme l'un des cotons les plus prestigieux au monde, ce produit bénéficie depuis près d'un siècle d'un système de certification privé géré par la West Indian Sea Island Cotton Association (WISICA), qui contrôle rigoureusement chaque étape de la production.

D'autres exemples illustrent également l'efficacité de cette approche :

Harris Tweed

Harris Tweed, dont le célèbre logo Orb certifie que le tissu est tissé à la main dans les Hébrides extérieures selon des méthodes traditionnelles ;

Woolmark

Woolmark, référence mondiale garantissant l'utilisation de laine vierge répondant à des critères de qualité stricts

Egyptian Cotton

Egyptian Cotton™, qui s'appuie notamment sur des technologies d'authentification avancées pour lutter contre les contrefaçons.

Dans chacun de ces cas, la force du système repose sur un contrôle privé rigoureux et sur une politique active de valorisation de la marque auprès des consommateurs.

Indication géographique ou marque de certification : faut-il choisir ?

L'arrivée du nouveau système européen ne rend pas obsolètes les marques de certification. Bien au contraire.

Un niveau de contrôle plus fin

L'indication géographique protège avant tout le lien entre un produit et son territoire.

Une marque de certification permet en revanche d'aller beaucoup plus loin en définissant des critères précis portant notamment sur :

la qualité ;

les procédés de fabrication ;

les engagements environnementaux ;

les exigences éthiques ou sociales.

Elle constitue ainsi un outil particulièrement pertinent pour les acteurs souhaitant valoriser des standards spécifiques au-delà de la seule origine géographique.

Une portée internationale plus souple

Les marques de certification peuvent être enregistrées et exploitées dans de nombreux territoires à travers le monde.

Pour les organisations engagées dans une stratégie internationale, elles offrent souvent une flexibilité supérieure et une reconnaissance déjà établie auprès des consommateurs.

Une maîtrise directe de la stratégie de valorisation

Contrairement à une indication géographique, gérée dans un cadre institutionnel, la marque de certification reste entièrement pilotée par son titulaire ou l'organisme certificateur.

Cette maîtrise permet d'adapter rapidement les règles de certification, les actions de communication ou les dispositifs de contrôle aux évolutions du marché.

Une complémentarité plutôt qu'une concurrence

L'entrée en vigueur du règlement européen sur les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une avancée majeure pour la protection des savoir-faire européens.

Toutefois, les exemples de Harris Tweed, Woolmark ou West Indian Sea Island Cotton démontrent que les marques de certification conservent toute leur pertinence.

Pour les entreprises et groupements de producteurs, l'enjeu n'est donc pas de choisir entre protection publique et protection privée, mais d'identifier la combinaison la plus adaptée à leurs objectifs de valorisation, de protection et de développement international.

Dans ce contexte, les indications géographiques et les marques de certification apparaissent davantage comme des outils complémentaires que concurrents, chacun répondant à des besoins stratégiques spécifiques.

Conclusion : un tournant stratégique pour les titulaires de droits

Une portée internationale plus souple

Les marques de certification peuvent être enregistrées et exploitées dans de nombreux territoires à travers le monde.

Pour les organisations engagées dans une stratégie internationale, elles offrent souvent une flexibilité supérieure et une reconnaissance déjà établie auprès des consommateurs.

Une maîtrise directe de la stratégie de valorisation

Contrairement à une indication géographique, gérée dans un cadre institutionnel, la marque de certification reste entièrement pilotée par son titulaire ou l'organisme certificateur.

Cette maîtrise permet d'adapter rapidement les règles de certification, les actions de communication ou les dispositifs de contrôle aux évolutions du marché.

Une complémentarité plutôt qu'une concurrence

L'entrée en vigueur du règlement européen sur les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une avancée majeure pour la protection des savoir-faire européens.

Toutefois, les exemples de Harris Tweed, Woolmark ou West Indian Sea Island Cotton démontrent que les marques de certification conservent toute leur pertinence.

Pour les entreprises et groupements de producteurs, l'enjeu n'est donc pas de choisir entre protection publique et protection privée, mais d'identifier la combinaison la plus adaptée à leurs objectifs de valorisation, de protection et de développement international.

Dans ce contexte, les indications géographiques et les marques de certification apparaissent davantage comme des outils complémentaires que concurrents, chacun répondant à des besoins stratégiques spécifiques.

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