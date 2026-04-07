Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann: Wichtige Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht

Article Insights

Oliver Massmann’s articles from Duane Morris LLP are most popular: in Asia Duane Morris LLP are most popular: within Law Department Performance topic(s)

Vietnam hat stillschweigend eine der bedeutendsten Änderungen seines Staatsangehörigkeitsrechts in den letzten Jahren eingeführt.

Am 24. Juni 2025 verabschiedete die Nationalversammlung Änderungen zum Gesetz über die vietnamesische Staatsangehörigkeit (Gesetz Nr. 79/2025/QH15), die am 1. Juli 2025 in Kraft treten. Auch wenn die Änderungen auf den ersten Blick technisch wirken, spiegeln sie einen klaren Politikwechsel wider: Vietnam wird offener, pragmatischer und international stärker ausgerichtet, wenn es um die Staatsbürgerschaft geht.

Für viele Menschen – insbesondere für im Ausland lebende Vietnamesen, ausländische Investoren und Familien mit Vietnam-Bezug – eröffnen sich dadurch neue und sehr reale Chancen.

Wiederherstellung der vietnamesischen Staatsangehörigkeit – ein offenerer Ansatz

Unter der bisherigen Regelung war die Wiedererlangung der vietnamesischen Staatsangehörigkeit oft schwierig und an strenge Bedingungen geknüpft.

Dies hat sich nun grundlegend geändert.

Künftig kann jede Person, die bereits die vietnamesische Staatsangehörigkeit besessen hat, einen Antrag auf Wiederherstellung stellen, der geprüft werden muss. Dies bedeutet keine automatische Genehmigung, senkt jedoch die Eintrittshürden erheblich und führt zu einem deutlich flexibleren Ansatz.

Ein praktischer Punkt: Antragsteller müssen in der Regel ihren vietnamesischen Namen wieder annehmen. Wenn sie jedoch gleichzeitig eine ausländische Staatsangehörigkeit behalten möchten, können sie einen kombinierten vietnamesisch–ausländischen Namen führen, der im Genehmigungsbescheid offiziell anerkannt wird.

In der Praxis erleichtert dies Mitgliedern der vietnamesischen Diaspora die rechtliche Wiederanbindung an Vietnam.

Erleichterte Einbürgerung – insbesondere für Personen mit Vietnam-Bezug

Die Änderungen lockern auch die Standardanforderungen für den Erwerb der vietnamesischen Staatsangehörigkeit.

Traditionell mussten Antragsteller Kenntnisse der vietnamesischen Sprache, eine Mindestaufenthaltsdauer sowie finanzielle Selbstständigkeit nachweisen. Diese Bedingungen bestehen zwar weiterhin, das Gesetz sieht nun jedoch weitreichende Ausnahmen vor.

Beispielsweise sind Personen, die mit einem vietnamesischen Staatsbürger verheiratet sind oder ein vietnamesisches Kind haben, von zentralen Anforderungen wie Sprachkenntnissen, Aufenthalt und finanzieller Leistungsfähigkeit befreit.

Noch weitergehend sind die Ausnahmen für Personen mit vietnamesischen Eltern oder Großeltern, für jene, die bedeutende Beiträge für Vietnam geleistet haben, sowie für Minderjährige mit vietnamesischen Eltern. In diesen Fällen kann sogar die Aufenthaltsanforderung entfallen.

Dies verdeutlicht die politische Absicht: Vietnam möchte die Staatsbürgerschaft für Menschen erleichtern, die eine echte Verbindung zum Land haben oder zu seiner Entwicklung beitragen können.

Doppelstaatsangehörigkeit – ein bedeutender Fortschritt

Vielleicht die bemerkenswerteste Entwicklung ist die explizitere Anerkennung der Doppelstaatsangehörigkeit.

Während Vietnam hier bislang zurückhaltend war, erlaubt das geänderte Gesetz nun in bestimmten Fällen die Beibehaltung einer ausländischen Staatsangehörigkeit – insbesondere bei familiären Bindungen zu Vietnam oder wenn die betreffende Person einen Beitrag für das Land leistet.

Es bestehen weiterhin Bedingungen: Die Beibehaltung der ausländischen Staatsangehörigkeit muss mit dem Recht des anderen Landes vereinbar sein und darf nicht den Interessen Vietnams widersprechen. Insgesamt ist dies jedoch ein bedeutender und willkommener Schritt.

Praktisch ist diese Änderung besonders relevant für internationale Fachkräfte, Investoren und global mobile Familien.

Anträge aus dem Ausland – eine praktische Verbesserung

Eine weitere wichtige Änderung betrifft das Verfahren.

Antragsteller müssen nicht mehr physisch in Vietnam anwesend sein, um ihren Antrag einzureichen. Es ist nun möglich, dies über vietnamesische Botschaften oder Konsulate im Ausland zu tun. Diese Behörden sind verpflichtet, die Anträge innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu bearbeiten und weiterzuleiten.

Dies mag wie eine kleine administrative Anpassung erscheinen, beseitigt in der Praxis jedoch ein großes Hindernis und macht das Verfahren wesentlich zugänglicher.

Schnellere Bearbeitungszeiten

Das Gesetz führt zudem kürzere Fristen in wichtigen Phasen des Antragsverfahrens ein. Zwar bleibt eine Koordination zwischen verschiedenen Behörden erforderlich, doch die Absicht ist klar: Verfahren sollen effizienter und vorhersehbarer werden.

Was dies praktisch bedeutet

Zusammengenommen signalisieren diese Änderungen einen umfassenderen Politikwechsel.

Vietnam positioniert sich als ein Land, das:

• seine globale Diaspora wertschätzt

• internationale Talente und Investitionen willkommen heißt

• und die Realität grenzüberschreitender Lebensweisen anerkennt

Für Personen, die eine vietnamesische Staatsangehörigkeit beantragen oder wiederherstellen möchten, ist dies ein guter Zeitpunkt, ihre Pläne neu zu überdenken.

Abschließender praktischer Hinweis

Wie immer wird der eigentliche Test in der Umsetzung liegen. Weitere Leitlinien der Regierung sind zu erwarten, und die praktische Handhabung kann sich im Laufe der Zeit entwickeln.

Dennoch ist die Richtung klar – und sie ist positiv.

***

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.