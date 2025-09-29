Residência Permanente no Panamá em 45 Dias - Programa de Investidor Qualificado (Video)

self

Neste vídeo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre a Permissão de Residência Permanente por Razões Econômicas na qualidade de Investidor Qualificado — uma excelente alternativa para estrangeiros que desejam fazer um investimento significativo no país e garantir benefícios migratórios de longo prazo. Descubra:

✔ Quem pode aplicar

✔ As modalidades de investimento disponíveis

✔ Os requisitos principais

✔ O passo a passo do processo

✔ E as vantagens, como a possibilidade de aplicar à distância e obter a residência em até 45 dias

Se você busca segurança jurídica e flexibilidade, este tipo de residência pode ser ideal para o seu plano de internacionalização ou mobilidade global.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.