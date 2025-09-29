ARTICLE
29 September 2025

Residência Permanente no Panamá em 45 Dias - Programa de Investidor Qualificado (Video)

IG
Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman

Contributor

Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman logo
Icaza, González-Ruiz & Alemán, a full-service Panamanian law firm with 100+ years of experience, offers practical legal solutions globally. Their experts, deeply committed to their craft, handle 20+ practice areas. With offices in South America, Europe, Asia, and the Caribbean, they efficiently power projects, protect patrimonies, and solve legal matters.
Explore Firm Details
Neste vídeo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre a Permissão de Residência Permanente por Razões Econômicas na qualidade de Investidor Qualificado...
Panama Immigration
Icaza, González-Ruiz & Alemán
Your Author LinkedIn Connections

Neste vídeo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre a Permissão de Residência Permanente por Razões Econômicas na qualidade de Investidor Qualificado — uma excelente alternativa para estrangeiros que desejam fazer um investimento significativo no país e garantir benefícios migratórios de longo prazo. Descubra:

✔ Quem pode aplicar

✔ As modalidades de investimento disponíveis

✔ Os requisitos principais

✔ O passo a passo do processo

✔ E as vantagens, como a possibilidade de aplicar à distância e obter a residência em até 45 dias

Se você busca segurança jurídica e flexibilidade, este tipo de residência pode ser ideal para o seu plano de internacionalização ou mobilidade global.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Icaza, González-Ruiz & Alemán
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More