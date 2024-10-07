İZVOD NA RODENİ NEREDEN VE NASIL ALINIR ?

Kuzey Makedonya doğum belgesi, İzvod Na Rodeni Belgesi, Kuzey Makedonya vatandaşlık, resmi prosedürler

Kuzey Makedonya'da doğum belgesi olan İzvod Na Rodeni Belgesi, Kuzey Makedonya Vatandaşlık başvurusu için başvuru dosyasında zorunlu olarak yer alması gereken bir belgedir. Zira, doğuma dayanak olan yani Kuzey Makedonya vatandaşlık başvurusu yapacak kişinin kökeninin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden geldiğini ispat eden bir belgedir. Ülkemizdeki karşılığı ile İzvod Na Rodeni Belgesi "Formül A" belgesidir.

İzvod Na Rodeni Belgesi vatandaşların kimliklerini ve doğum bilgilerini belgelendiren önemli bir belgedir. Bu belgeyi almak için izlenmesi gereken resmi prosedürler vardır.

İşte Kuzey Makedonya için İzvod Na Rodeni Belgesi nasıl alınır konusu hakkında siz ziyaretçilerimiz için adım adım bir rehber derledik:

1. Kuzey Makedonya'dan temin edilmelidir: İzvod Na Rodeni belgesi ancak ve ancak Kuzey Makedonya'ya gidilerek ve orada araştırma yapılarak temin edilebilir. Bu belgenin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden alınması şarttır, Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilmesi mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nden alınmış hiçbir belge, Kuzey Makedonya vatandaşlık başvuruları için bu belge yerine Makedonya devleti tarafından kabul edilmemektedir.

Ofisimize sıklıkla gelen mail ve çağrılarda, ziyaretçilerimiz edevlet sisteminden alınan alt üst soy sorgulama belgesinde kayıtların göründüğü veya Nüfus Müdürlükleri'nden belge aldıklarını ve bu belgeler ile doğum yerinin Makedonya olduğunu kanıtladıklarını söylemektedir. Ancak Türkçe bir belge ile Makedonya'da doğum yerinin ispat edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

2. İlgili Nüfus Müdürlüğüne Başvuru: İzvod Na Rodeni Belgesi için başvurular, doğum yerine göre Kuzey Makedonya'daki ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek resmi makamlara yapılır. Bu idari makam her şehir ve/veya ilçe bazında değişkenlik göstermektedir.

3. Gerekli Belgelerin ve Bilgilerin Hazırlanması: İzvod Na Rodeni belgesi başvurularında başarılı bir sonuç alabilmek için bir kısım bilgi ve belgelere sahip olunması gerekir.

Öncelikle, İzvod belgesi için bir araştırma yapmak isteyen kişiler, ailenin Makedonya' daki soyadı, doğum yılı ve doğulan şehir bilgilerine kesin bir şekilde sahip olmalıdır.

Başvuru için gerekli belgeler arasında ise kimlik kartı veya pasaportun aslı ve anne-baba kimlik belgeleri gibi Türkiye'ye göç eden kişilere ait dokümanlar bulunmaktadır.

Ayrıca, ilgili makama, Makedonya devleti adına ödenen 100 Denar tutarında harca ilişkin makbuz sunulmalıdır. Bununla beraber, doğum belgesinin tasdikli suretini almak için Nüfus Memurluğu hesabına 50 Denar tutarında ücretin ödendiğine dair makbuz sunulmalıdır.

Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması ve sunulması önemlidir.

4. Başvuru Formunun Doldurulması: İlgili makamdan temin edilecek başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Formdaki bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir.

5. Başvurunun İncelenmesi ve Onaylanması: Başvuru yapıldıktan sonra, ilgili makam başvuruyu inceler ve gerekli kontrolleri yapar. Belgelerin doğruluğu ve eksiksizliği kontrol edilerek başvurunun onaylanması sağlanır.

6. İzvod Na Rodeni Belgesinin Teslim Edilmesi: Başvuru onaylandıktan sonra, İzvod Na Rodeni Belgesine gerekli araştırma ve inceleme sonucunda ulaşılır ise ilgili kişiye teslim edilir. Bu belge, Makedonya vatandaşlık başvuruları için kişinin doğum bilgilerini ve kimlik bilgilerini içerir ve resmi bir belge niteliği taşır.

Kuzey Makedonya'da İzvod Na Rodeni Belgesi almak için yukarıda belirtilen adımlar izlenir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, başvuru formunun doldurulması ve ilgili makamlara teslim edilmesi önemlidir. Bu yazımızdaki adımları takip ederek, İzvod Na Rodeni Belgesi 'ni temin edebilirsiniz.

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