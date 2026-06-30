Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Pferderennen-Wetten In Vietnam: Den Regulatorischen Parcours Von Der Lizenzierung Bis Zur Umsetzung Meistern Von Pilotprojekten Zur Regulierten Industrie – Was Investoren 2026 Wissen Müssen

Über viele Jahre glich die Pferderennen-Wettindustrie in Vietnam einem Rennen ohne Regelbuch. Investoren wurden von der Aussicht angezogen...

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Über viele Jahre glich die Pferderennen-Wettindustrie in Vietnam einem Rennen ohne Regelbuch. Investoren wurden von der Aussicht angezogen, an einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens teilzunehmen, standen jedoch vor einer grundlegenden Herausforderung: Pferderennen-Wetten waren durch begrenzte Pilotprojekte erlaubt, aber es gab keinen umfassenden Rechtsrahmen für Lizenzierung, Betrieb, Investorenqualifikationen, Wettprodukte oder behördliche Aufsicht.

Das ist nun nicht mehr der Fall.

Die rechtliche Landschaft änderte sich grundlegend mit dem Erlass des Dekrets Nr. 06/2017/ND-CP über das Geschäft mit Pferderennen-, Windhundrennen- und internationalen Fußballwetten, das Vietnams ersten umfassenden Regulierungsrahmen für lizenzierte Wettaktivitäten schuf. Der Sektor hat damit die Frage der Legalisierung hinter sich gelassen und ist in eine neue Phase eingetreten, die sich auf Umsetzung, Compliance und wirtschaftliche Tragfähigkeit konzentriert.

Fast ein Jahrzehnt nach dem Erlass von Dekret 06 lautet die wichtigste Frage für Investoren daher nicht mehr, ob Pferderennen-Wetten legal sind. Die eigentliche Frage ist, ob ein bestimmtes Geschäftsmodell innerhalb des sich entwickelnden Regulierungsrahmens Vietnams erfolgreich strukturiert, lizenziert und betrieben werden kann.

Ein bedeutender Wandel im regulatorischen Denken

Vietnam ist traditionell mit erheblicher Vorsicht an Glücksspiel- und Wettaktivitäten herangegangen. Anders als viele Rechtsordnungen, die Wetten primär als kommerzielle Unterhaltungsaktivität betrachten, reguliert Vietnam Wetten weiterhin durch die doppelte Linse von wirtschaftlicher Chance und Sozialpolitik. Die Regulierungsbehörden versuchen, Investitionsförderung, Steuereinnahmen, Tourismusentwicklung und Beschäftigung mit Bedenken hinsichtlich sozialer Ordnung, verantwortungsvollem Spielen, Geldwäsche und Verbraucherschutz in Einklang zu bringen.

Das Ergebnis ist ein Rahmen, der Wetten erlaubt – jedoch nur unter streng kontrollierten Bedingungen.

Dekret 06 legalisierte Pferderennen- und Windhundrennen-Wetten offiziell und führte einen Pilotrahmen für internationale Fußballwetten ein. Die Lizenzierung erfolgt jedoch nicht automatisch, und Wetten bleiben mit erheblichen Investitions-, Betriebs- und Compliance-Anforderungen verbunden.

Der aktuelle Lizenzierungsrahmen

Eine der wichtigsten Realitäten für potenzielle Investoren ist, dass Vietnam derzeit keinen einfachen Online-Pferdewettbetrieb erlaubt.

Der bestehende Rahmen wurde für Betreiber konzipiert, die tatsächliche Pferderenninfrastruktur und Wettbetriebe entwickeln und betreiben.

Gemäß Dekret 06 muss ein Pferderennen-Wettprojekt von den zuständigen Behörden genehmigt werden und eine Reihe von Investitions-, Betriebs- und Geschäftsbedingungen erfüllen, bevor Wettaktivitäten aufgenommen werden dürfen.

Die Mindestinvestitionsanforderung für ein Pferderennen-Wettprojekt beträgt weiterhin 1 Billion VND. Darüber hinaus müssen Investoren nachweisen:

Angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit;

Geeignete Rennbahn- und Wettinfrastruktur;

Entsprechende Technologiesysteme;

Interne Kontrollmechanismen;

Verfahren zur Geldwäschebekämpfung;

Maßnahmen für verantwortungsvolles Spielen;

Sicherheits- und öffentliche Ordnungsvorkehrungen; sowie

Betriebsabläufe im Einklang mit vietnamesischem Recht.

In der Praxis erfordert die Einholung von Genehmigungen die Interaktion mit mehreren Regierungsbehörden und bleibt einer der am stärksten regulierten Investitionssektoren in Vietnam.

Warum der aktuelle Rahmen überprüft wird

Obwohl Dekret 06 einen bedeutenden regulatorischen Durchbruch darstellte, verlief die Umsetzung langsamer, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Branchenvertreter und Politikexperten haben argumentiert, dass bestimmte Bestimmungen zu restriktiv seien und moderne Wettmärkte nicht ausreichend widerspiegelten. Daher untersucht das Finanzministerium derzeit Änderungen und Modernisierungsmaßnahmen, die den Rahmen kommerziell praktikabler machen sollen, während gleichzeitig eine angemessene staatliche Aufsicht gewahrt bleibt.

Zu den Themen, die geprüft werden, gehören:

Ausweitung der zulässigen Wettprodukte;

Stärkere Nutzung ausländischer Rennergebnisse und Daten;

Modernisierung der Vertriebskanäle;

Verbesserte Compliance-Mechanismen;

Optimierte Überwachungs- und Berichtssysteme; sowie

Klarstellung von betrieblichen Anforderungen, die sich in der Praxis als schwer umsetzbar erwiesen haben.

Investoren sollten zukünftige regulatorische Entwicklungen genau beobachten, da Änderungen die Attraktivität und Struktur künftiger Projekte wesentlich beeinflussen könnten.

Die neue Herausforderung: Technologie, digitale Vermögenswerte und dezentralisierte Wetten

Die interessantesten Rechtsfragen werden heute nicht mehr ausschließlich von traditionellen Rennbahnbetreibern gestellt. Zunehmend erkunden Unternehmer blockchainbasierte Wettbörsen, Prognosemärkte, Stablecoin-Abwicklungssysteme, dezentralisierte Wettplattformen und andere technologiegetriebene Geschäftsmodelle.

Diese Strukturen versuchen sich oft dadurch von traditionellen Wettanbietern abzugrenzen, dass sie argumentieren:

Sie nehmen keine Wetten direkt an;

Sie verwalten keine Kundengelder;

Sie stellen lediglich Software-Infrastruktur bereit;

Wetten erfolgen zwischen Teilnehmern und nicht gegen einen Buchmacher;

Smart Contracts führen Abrechnungen automatisch aus.

Investoren sollten jedoch Vorsicht walten lassen, bevor sie annehmen, dass technologische Innovation automatisch Lizenzanforderungen beseitigt. Vietnamesische Regulierungsbehörden werden voraussichtlich die wirtschaftliche Substanz und die praktische Umsetzung eines Projekts prüfen, anstatt sich allein auf die technische Architektur zu verlassen. Wenn eine Plattform Wetten auf Rennergebnisse ermöglicht und Einnahmen aus wettbezogenen Aktivitäten generiert, könnten die Behörden zu dem Schluss kommen, dass Wettregeln, Vorschriften für digitale Vermögenswerte, Zahlungsregeln, Geldwäschebestimmungen, Cybersicherheitsauflagen und Verbraucherschutzanforderungen relevant werden.

Dies ist besonders wichtig angesichts des sich rasch entwickelnden Regulierungsrahmens Vietnams für digitale Vermögenswerte und virtuelle Aktivitäten.

Kann heute ein Pferdewettgeschäft in Vietnam gegründet werden?

Die kurze Antwort lautet: Ja – aber nur mit der richtigen Struktur, den entsprechenden Genehmigungen und realistischen Erwartungen hinsichtlich des regulatorischen Prozesses. Anders als vor zehn Jahren operiert Pferderennen-Wetten nicht mehr in einem rechtlichen Vakuum. Vietnam verfügt nun über einen formalen Regulierungsrahmen. Die Frage lautet daher nicht mehr, ob Pferderennen-Wetten grundsätzlich legal sind, sondern ob ein bestimmtes Geschäftsmodell im Einklang mit vietnamesischem Recht strukturiert und lizenziert werden kann.

Investoren sollten vorsichtig sein, sich nicht auf theoretische Rechtsinterpretationen oder Annahmen zu verlassen, dass ein Projekt außerhalb der Wettregeln liegt, nur weil es Technologie, Blockchain, Smart Contracts, digitale Vermögenswerte oder Offshore-Strukturen nutzt. Die vietnamesischen Behörden werden im Allgemeinen die Substanz und wirtschaftliche Realität eines Projekts prüfen, nicht lediglich seine rechtliche Form.

Die Bedeutung von regulatorischer Due Diligence und Regierungskooperation

Vielleicht die wichtigste Lektion für Investoren ist, dass Wettprojekte nicht zuerst strukturiert und erst später mit den Behörden diskutiert werden sollten. In Vietnam werden erfolgreiche Projekte in stark regulierten Sektoren in der Regel durch aktive Zusammenarbeit zwischen Investoren, Rechtsberatern und den zuständigen Behörden bereits in den frühesten Entwicklungsphasen aufgebaut.

Investoren sollten Rechtsberater daher nicht nur als Dokumentationslieferanten betrachten, sondern als strategische Berater, die regulatorische Due Diligence durchführen, rechtliche Risiken identifizieren, Lizenzierungswege entwickeln und Gespräche mit den zuständigen Behörden erleichtern.

Je nach spezifischer Struktur eines geplanten Projekts können die relevanten Behörden umfassen:

Finanzministerium;

Ministerium für öffentliche Sicherheit;

Staatsbank von Vietnam;

Ministerium für Wissenschaft und Technologie;

Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus;

Provinzielle Volkskomitees;

Steuerbehörden; sowie

Weitere Regulierungsbehörden abhängig vom Geschäftsmodell.

Eine frühzeitige Konsultation ist besonders wichtig, da viele praktische Fragen nicht ausdrücklich durch Gesetze beantwortet werden und Klärung durch Gespräche mit den Behörden erfordern können.

Was getan werden muss, um ein regelkonformes Pferdewettgeschäft zu etablieren

Auch wenn jedes Projekt individuelle Merkmale aufweist, sollten Investoren im Allgemeinen mit folgenden Arbeitsschritten rechnen:

01 Regulatorische Machbarkeitsprüfung

Umfasst rechtliche Due Diligence, Analyse des Geschäftsmodells, Investitionsstrukturen, ausländische Investitionsbeschränkungen und regulatorische Risiken.

02 Regulatorische Einbindung

Vorläufige Konsultationen mit Behörden, Klärung von Lizenzanforderungen, Investitionsbedingungen und Compliance-Verpflichtungen.

03 Investitionsstrukturierung

Aufbau der Investitionsstruktur, Genehmigungen für Auslandsinvestitionen, Unternehmensgründung, Kapitalplanung sowie Steuer- und Finanzstrukturierung.

04 Lizenzierung und Umsetzung

Einholung von Genehmigungen, Betriebszulassungen, Erstellung von Wettregeln, AML/KYC-Rahmen, Technologie-Compliance und interne Governance-Systeme.

05 Laufende Compliance

Regulatorisches Reporting, interne Audits, Datenschutz-Compliance, AML-Überwachung und kontinuierliche regulatorische Beobachtung.

Strategische Lektionen für Investoren

Der größte Fehler von Investoren besteht darin, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, ob Wetten technisch legal sind. Erfolgreiche Projekte in Vietnam hängen selten von einer einzigen Rechtsvorschrift ab. Vielmehr hängt der Erfolg davon ab, das gesamte regulatorische Ökosystem zu verstehen – einschließlich Investitionsgenehmigungen, Lizenzanforderungen, Besteuerung, Geldwäsche-Compliance, Technologie-Regulierung, Cybersicherheitsauflagen und staatlicher Erwartungen.

Investoren sollten sich daher folgende Fragen stellen:

Ist das vorgeschlagene Modell mit dem aktuellen Lizenzrahmen vereinbar?

Erfordert das Projekt eine Rennbahninfrastruktur?

Können die geltenden Investitionsschwellen erfüllt werden?

Werden die Behörden die Tätigkeit als Wetten, Software, Fintech oder eine Kombination davon einstufen?

Sind digitale Vermögenswerte oder Stablecoins involviert?

Werden ausländische Renndaten und Wettprodukte genutzt?

Kann die Struktur zukünftiger regulatorischer Prüfung standhalten, wenn sich der Rechtsrahmen weiterentwickelt?

Diese Fragen sollten beantwortet werden, bevor erhebliches Kapital investiert wird.

Fazit: Chancen bestehen, aber Vorbereitung entscheidet das Rennen

Der vietnamesische Pferderennen-Wettmarkt hat sich weit von den Zeiten regulatorischer Unsicherheit entfernt. Die Branche profitiert nun von einem formalen Rechtsrahmen, definierten Lizenzierungsverfahren und wachsender regulatorischer Erfahrung. Gleichzeitig prüfen die politischen Entscheidungsträger Reformen, um den Sektor zu modernisieren und die kommerzielle Tragfähigkeit zu verbessern.

Für Investoren bedeutet dies sowohl Chancen als auch Risiken. Die Chance liegt im Eintritt in einen Markt, der noch relativ unterentwickelt ist, aber erhebliches langfristiges Potenzial bietet. Das Risiko liegt darin, die Komplexität des regulatorischen Umfelds zu unterschätzen oder anzunehmen, dass innovative Technologie allein rechtliche Anforderungen überwinden kann.

Wie im Pferderennen selbst gehört der Erfolg selten dem schnellsten Starter. Er gehört dem Teilnehmer, der die Strecke versteht, die Bedingungen studiert und sich auf das gesamte Rennen vorbereitet.

Im vietnamesischen Pferderennen-Wettsektor bleiben gründliche rechtliche Due Diligence, proaktive Zusammenarbeit mit den Behörden und sorgfältige Investitionsstrukturierung der verlässlichste Weg von der regulatorischen Genehmigung zur kommerziellen Realität.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

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