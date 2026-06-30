ARTICLE
30 June 2026

Das Schweizer Bundesgericht urteilt, dass Vermögensverkäufe während einer Nachlassstundung keiner Genehmigung durch die Aktionäre bedürfen

AA
Advestra AG

Contributor

Advestra AG logo
Explore Firm Details
Advestra's legal team, including Dr. Roger Bischof, Prof. Dr. Rashid Bahar, Andreas Hinsen, and Dr. Thomas U. Reutter, provides insights on recent Swiss regulatory developments. The firm covers topics ranging from investment screening ordinances to FINMA guidance on discretionary asset management risks.
Switzerland Finance and Banking
Roger Bischof,Rashid Bahar,Thomas U. Reutter
+1 Authors
Advestra AG are most popular:
  • within Finance and Banking, Government, Public Sector, Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)
  • with readers working within the Healthcare industries

In einem wegweisenden Entscheid (BGer 5A_53/2026 vom 6. Mai 2026) hat das Schweizer Bundesgericht eine zentrale Frage an der Schnittstelle von Gesellschafts- und Insolvenzrecht geklärt. Das Gericht hielt fest, dass während einer Nachlassstundung Vermögensveräusserungen, die der Zustimmung des Nachlassgerichts unterliegen, keiner Genehmigung durch die Generalversammlung bedürfen und dass den Aktionären die Beschwerdelegitimation gegen entsprechende gerichtliche Entscheide fehlt. Dies gilt auch dann, wenn die Transaktion sämtliche oder wesentliche Teile der Vermögenswerte der Schuldnergesellschaft umfasst und faktisch zu einer Liquidation führt.

In diesem Insight geben wir einen kompakten Überblick über den Entscheid sowie dessen praktische Auswirkungen auf Distressed-M&A-Transaktionen, Restrukturierungsprozesse und insbesondere Pre-Pack-Strukturen.

Ganzen Artikel lesen (EN)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Roger Bischof
Roger Bischof
Photo of Rashid Bahar
Rashid Bahar
Photo of Andreas Hinsen
Andreas Hinsen
Photo of Thomas U. Reutter
Thomas U. Reutter
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More