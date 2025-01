Snelle reactie vereist na ontvangst van een Duits betalingsbevel

Nieuwsberichten zijn enkel in het Nederlands beschikbaar.

Het Duitse rechtssysteem biedt een efficiënte manier om openstaande vorderingen te innen: het Mahnverfahren. Deze procedure bestaat uit twee hoofdfasen: het Mahnbescheid (betalingsbevel) en het Vollstreckungsbescheid (executoriale titel). Nederlandse bedrijven en particulieren kunnen hiermee te maken krijgen als ze bijvoorbeeld facturen niet op tijd betalen aan een Duitse schuldeiser. Waarom dan snelle actie noodzakelijk is, leggen wij uit in deze blog.

Wat is het Duitse Mahnverfahren?

Het Duits recht heeft een bijzonder rechtsinstrument gecreëerd dat schuldeisers snel verhaal biedt. Het Mahnverfahren is een bijzonder efficiënte juridische procedure waarmee schuldeisers openstaande vorderingen kunnen innen. Deze procedure, die vaak minder tijd en kosten vergt dan een gewone civiele procedure bij een Duitse rechter, biedt een groot voordeel voor schuldeisers.

De procedure kent korte termijnen, waardoor de ontvanger van een Mahnbescheid of een Vollstreckungsbescheid snel moet handelen. Indien deze termijnen worden genegeerd, kan de schuldeiser binnen enkele weken een executoriale titel verkrijgen. Dit betekent dat hij of zij direct kan overgaan tot incassomaatregelen zoals beslaglegging.

Een toegankelijke en snelle procedure voor Duitse schuldeisers

Het Duitse Mahnverfahren duurt meestal slechts vier tot zes weken, mits er geen bezwaar wordt gemaakt. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor schuldeisers, omdat:

De procedure voornamelijk formalistisch van aard is;

De kosten relatief laag zijn in vergelijking met een reguliere civiele procedure;

Het verkrijgen van een executoriale titel eenvoudig is als de schuldenaar niet tijdig reageert.

Voor de schuldenaar is het juist van cruciaal belang om niet stil te blijven zitten. Het ontvangen van een officiële, gele brief van de rechtbank mag nooit worden genegeerd. Anders kunnen onomkeerbare gevolgen optreden.

De twee fasen van het Mahnverfahren

Stap 1: Het Mahnbescheid

De procedure begint met een verzoek tot afgifte van een Mahnbescheid. Als schuldeiser dient u dit verzoek in bij het bevoegde Amtsgericht (kantonrechter) via een formulier. De rechtbank toetst het verzoek alleen op formele punten, niet op de inhoud van de vordering. Als alles in orde is, stuurt de rechtbank een Mahnbescheid naar de schuldenaar. Dit is een sommatie om binnen twee weken de betreffende vordering te betalen of bezwaar te maken als de vordering onterecht is.

Stap 2: Het Vollstreckungsbescheid

Betaalt de schuldenaar niet en maakt deze ook geen bezwaar, dan kan de schuldeiser een Vollstreckungsbescheid aanvragen. Dit document is vergelijkbaar met een verstekvonnis en verleent de schuldeiser een executoriale titel. De schuldenaar heeft opnieuw twee weken om bezwaar te maken. Bij bezwaar wordt de zaak dan meestal voortgezet als reguliere civiele procedure.

Blijft bezwaar uit, dan wordt het Vollstreckungsbescheid definitief. De schuldeiser kan dan overgaan tot executie, bijvoorbeeld door beslaglegging.

Wat doen bij ontvangst van een Mahnbescheid of Vollstreckungsbescheid uit Duitsland?

Heeft u een gele brief ontvangen met een Mahnbescheid of een Vollstreckungsbescheid van een Duitse rechtbank? Dan is snelle en zorgvuldige actie cruciaal. Wegens de snelheid en complexiteit van het Mahnverfahren en de potentiële gevolgen, is het altijd raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen. Advocaten gespecialiseerd in Duits recht kunnen u bijstaan om uw rechten optimaal te beschermen in deze situaties.

