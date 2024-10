1. Résumé

Différents amendements relatifs au Projet de Loi de Finances pour 2025 ont été déposés et adoptés en Commission des Finances.

Ces derniers apportent les principaux changements suivants :

Augmentation du taux du prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») à 33% ;

PFU porté à 35% pour les super-distributions de dividendes et les rachats d'actions ;

Précisions relatives à l'assiette et au calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus (« CDHR ») et pérennisation dans le temps de cette dernière ;

Doublement des abattements dont peuvent bénéficier les frères et sSurs, neveux et nièces, enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint dans le cadre d'une donation et augmentation de l'imposition des successions ;

Suppression des abattements pour durée de détention dont bénéficient les plus-values immobilières en les remplaçant par un abattement équivalent à l'actualisation de la valeur d'acquisition du bien en fonction de l'inflation et conditionnement de l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale à une durée de détention d'au moins cinq années comme résidence principale ;

Retour au régime initial de « l'Exit Tax » avec la nécessité de détenir les actions pendant 15 ans pour être remboursé ou définitivement non-imposé ;

Modification de la valeur d'acquisition de titres « Dutreil » pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de leur cession, pour qu'elle soit égale à la valeur desdits titres au jour de leur transmission, diminuée de l'exonération de 75% appliquée au titre du dispositif Dutreil ;

Exclusion des activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts ;

Création d'une nouvelle taxe additionnelle aux droits d'enregistrement en cas de cession d'immeubles ;

Extension aux contribuables non-résidents du bénéfice de la réduction d'impôt mécénat ;

Doublement des abattements dont peuvent bénéficier les frères et sSurs, neveux et nièces, enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint en cas de donations et création d'une nouvelle tranche d'imposition à 49% pour les successions en ligne directe ;

Elargissement des dispositifs de régulation des montages « Cumcums » ;

Création d'un impôt universel pour les nationaux français ayant résidé au moins 3 ans en France durant les 10 dernières années et qui s'expatrient dans un pays où la fiscalité est inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine.

2. Synthèse des principaux amendements

2.1. Prélèvement forfaitaire unique

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1806 Jean-Paul Mattei Les Démocrates 16 octobre 2024 Augmentation de la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de trois points du taux de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu dans le cadre du PFU. Le PFU passerait donc de 30% à 33%.

2.2. Contribution différentielle sur les hauts revenus

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1890 Charles de Courson LIOT 16 octobre 2024 Simplification des règles d'assujettissement à la contribution différentielle sur les hauts revenus («CDHR») et du calcul de son montant en supprimant l'essentiel des retraitements. Serait ainsi retenu le revenu fiscal de référence («RFR») tel que prévu pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus («CEHR») tant pour déterminer le seuil d'assujettissement à la CDHR que le montant de l'impôt minimal théorique dû par les contribuables à hauts revenus. I-CF737 I-CF1295 I-CF1693 I-CF1804 Aurélien Le Coq Danielle Simonnet Philippe Brun Jean-Paul Mattei LFI-NFP Ecologiste et Social Socialiste et apparentés Les Démocrates 16 octobre 2024 Pérennisation dans le temps de la CDHR.

2.3. Droits de succession en ligne directe

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1369 I-CF1699 Jean-René Cazeneuve David Amiel Ensemble 17 octobre 2024 Doublement des abattements dont peuvent bénéficier les frères et sSurs, neveux et nièces, enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint, dans le cadre d'une donation et augmentation du seuil d'imposition à 49% pour les successions en ligne directe supérieures à 3 611 354 €.

2.4. Aménagement du régime des plus-values immobilières

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1814 Jean-Paul Mattei Les Démocrates 16 octobre 2024 Suppression des abattements pour durée de détention en les remplaçant par un abattement équivalent à l'actualisation de la valeur d'acquisition du bien en fonction de l'inflation pour déterminer la plus-value imposable. Application aux plus-values immobilières du PFU, à compter du 1er janvier 2026 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2027 pour les biens bâtis. I-CF275 Peio Dufau Socialistes et apparentés 16 octobre 2024 Conditionnement de l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale à une durée de détention d'au moins 5 années comme résidence principale sauf exceptions (mutation, décès, séparation). Cette condition ne s'appliquerait pas dès lors qu'il s'agirait d'une cession en vue d'acquérir une autre résidence principale.

2.5. Taxation des super-distributions de dividendes et des rachats d'actions

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF603 Philippe Brun Socialiste et apparenté 16 octobre 2024 Majoration en 2025 de 5 points du PFU, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par les grandes entreprises (c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750M€), lorsque les distributions réalisées au titre de 2023 et 2024 par ces sociétés ont été supérieures de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

2.6. Exit tax

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF47 I-CF31 Fabrice Brun Véronique Louwagie Droite républicaine 17 octobre 2024 Retour du régime initial de l'exit tax: le contribuable partant à l'étranger ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s'il conserve ses actions pendant 15 ans (le délai actuel étant de 2 ans).

Au bout de 15 ans, le contribuable, s'il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l'imposition qu'il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d'imposition s'il faisait l'objet d'un sursis de paiement.

2.7. Aménagement du Pacte Dutreil

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1813 Jean-Paul Mattei Les Démocrates 16 octobre 2024 Pour le traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil, la valeur d'acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée est définie comme la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l'exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil1. Cela aurait pour conséquence d'augmenter l'assiette taxable de la plus-value.

2.8. Report d'imposition de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1282 Paul Midy Ensemble 16 octobre 2024 Exclusion des activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif de report d'imposition du 150‑0 B ter du code général des impôts.

2.9. Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1108 Mme Sophie Panonacle Ensemble 17 octobre 2024 Création d'une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01%, dès le 1er janvier 2025.

2.10. Réduction d'impôt mécénat pour les personnes physiques

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF489 I-CF668 M. Karim Ben Cheikh Mme Eléonore Caroit Ecologiste et Social Ensemble 17 octobre 2024 Extension du bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons et versements aux Suvres aux contribuables non-résidents, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.

2.11. Montages « Cumcums »

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF1669 Christine Pirès Beaune Socialiste et apparentés 16 octobre 2024 Elargissement du dispositif de régulation des manSuvres de contournement de l'impôt sur les dividendes dites «Cumcums internes» consistant à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées d'impôt le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l'impôt. I-CF1670 Christine Pirès Beaune Socialiste et apparentés 16 octobre 2024 Soumission à une retenue à la source de la personne: qui n'a pas été soumise à la retenue à la source ; et

ayant possédé les titres pendant une durée inférieure à 45 jours. Afin d'éviter celle-ci, il demeure possible pour cette personne d'apporter la preuve qu'elle est bien le bénéficiaire effectif des dividendes et non un prête-nom.

2.12. Impôt sur la nationalité

Numéro d'amendement Auteur Groupe parlementaire Date d'adoption Contenu I-CF821 Eric Coquerel LFI-NFP 16 octobre 2024 Instauration d'un « impôt universel ciblé » pour les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine.

Footnote

1 A titre d'illustration, pour des titres ayant une valeur de 100 lors de la transmission sous le régime du Pacte Dutreil, avec cet amendement, leur prix d'acquisition serait de 25 lors de leur cession à titre onéreux.

