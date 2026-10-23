[Blog] Signature d’un protocole d’accord en propriété intellectuelle entre la France et la Corée du Sud

À l’occasion de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae-myung en France, l’INPI et le ministère coréen de la Propriété intellectuelle (MOIP) ont signé, le 8 septembre 2026, un protocole d’accord portant sur leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Cet accord intervient dans le cadre du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le texte remplace le cadre de coopération antérieurement mis en place avec l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), devenu ministère en 2025. Il prévoit des échanges d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques sur plusieurs thématiques, notamment l’intelligence artificielle, la protection des droits de propriété intellectuelle et leur valorisation.

La contrefaçon fait également partie des sujets couverts par ce protocole d’accord. Dans ce contexte, une réunion organisée avec l’UNIFAB, des représentants des douanes françaises et du Comité national anti-contrefaçon a permis des échanges entre les acteurs français et coréens intervenant dans ce domaine.

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