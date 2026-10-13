ARTICLE
13 October 2026

[Blog] Contrefaçon : L'INPI Et L'Unifab Renforcent Leurs Actions De Sensibilisation

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Explore Firm Details
À l'occasion de sa campagne estivale 2026, l'Union des fabricants (Unifab) a multiplié les actions de prévention auprès du grand public afin de mieux faire connaître les risques associés à l'achat de produits contrefaisants. Déployée dans plusieurs stations touristiques françaises, cette opération avait pour objectif d'aider les consommateurs à identifier les indices permettant de distinguer un produit authentique d'une copie illicite
France Intellectual Property
Matthieu Boulard
Your Author LinkedIn Connections

À l'occasion de sa campagne estivale 2026, l'Union des fabricants (Unifab) a multiplié les actions de prévention auprès du grand public afin de mieux faire connaître les risques associés à l'achat de produits contrefaisants. Déployée dans plusieurs stations touristiques françaises, cette opération avait pour objectif d'aider les consommateurs à identifier les indices permettant de distinguer un produit authentique d'une copie illicite.

L'évènement a également été marqué par le renouvellement, pour quatre années supplémentaires, du partenariat entre l'INPI et l'Unifab. Cette coopération s'inscrit dans la continuité des initiatives conduites dans le cadre de France Anti-Contrefaçon, programme lancé pour renforcer la sensibilisation du public aux enjeux liés à la propriété intellectuelle.

Parmi les nouveautés présentées figure un outil pédagogique d'identification des contrefaçons s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Accessible en ligne, il propose aux utilisateurs des repères concrets pour mieux détecter les faux produits. Cette initiative illustre la volonté des acteurs de la lutte anti-contrefaçon d'adapter leurs dispositifs de prévention à l'évolution des pratiques de consommation et des techniques utilisées par les contrefacteurs.

Pour tester l’outil pédagogique susmentionné, cliquez ici !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Matthieu Boulard
Matthieu Boulard
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More