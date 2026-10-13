[Blog] Contrefaçon : L'INPI Et L'Unifab Renforcent Leurs Actions De Sensibilisation

À l'occasion de sa campagne estivale 2026, l'Union des fabricants (Unifab) a multiplié les actions de prévention auprès du grand public afin de mieux faire connaître les risques associés à l'achat de produits contrefaisants. Déployée dans plusieurs stations touristiques françaises, cette opération avait pour objectif d'aider les consommateurs à identifier les indices permettant de distinguer un produit authentique d'une copie illicite

À l'occasion de sa campagne estivale 2026, l'Union des fabricants (Unifab) a multiplié les actions de prévention auprès du grand public afin de mieux faire connaître les risques associés à l'achat de produits contrefaisants. Déployée dans plusieurs stations touristiques françaises, cette opération avait pour objectif d'aider les consommateurs à identifier les indices permettant de distinguer un produit authentique d'une copie illicite.

L'évènement a également été marqué par le renouvellement, pour quatre années supplémentaires, du partenariat entre l'INPI et l'Unifab. Cette coopération s'inscrit dans la continuité des initiatives conduites dans le cadre de France Anti-Contrefaçon, programme lancé pour renforcer la sensibilisation du public aux enjeux liés à la propriété intellectuelle.

Parmi les nouveautés présentées figure un outil pédagogique d'identification des contrefaçons s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Accessible en ligne, il propose aux utilisateurs des repères concrets pour mieux détecter les faux produits. Cette initiative illustre la volonté des acteurs de la lutte anti-contrefaçon d'adapter leurs dispositifs de prévention à l'évolution des pratiques de consommation et des techniques utilisées par les contrefacteurs.

Pour tester l’outil pédagogique susmentionné, cliquez ici !

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