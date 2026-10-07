Innovation et propriété intellectuelle : l’OEB s’adresse aux jeunes générations

À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse (célébrée le 12 août dernier), l’Office européen des brevets (OEB) a lancé « Inventions for Impact », un nouveau programme pédagogique en ligne destiné à familiariser les jeunes avec l’univers des inventions, des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi qu’avec les fondamentaux de la propriété intellectuelle.

Le programme comprend dix cours, dont les deux premiers sont d’ores et déjà disponibles gratuitement en ligne. Adaptés aux enfants de 9 à 11 ans, ces premiers modules abordent notamment la curiosité comme moteur de l’invention, le rôle des inventeurs et les grandes étapes de l’histoire des innovations, à travers des contenus interactifs, des quiz et des activités pratiques.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de l’OEB visant à sensibiliser les jeunes à la créativité, à l’innovation et à la propriété intellectuelle. Elle vient compléter d’autres actions telles que le Young Inventors Prize, le soutien aux concours scientifiques et le Réseau européen des inventeurs.

Au-delà de la transmission de connaissances, l’OEB entend ainsi contribuer à développer, dès le plus jeune âge, les compétences et la culture de l’innovation nécessaires pour relever les défis futurs et favoriser des communautés plus durables.

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