[Blog] L’activité en matière de brevets dans l’IA générative a presque triplé entre 2023 et 2025

Selon les données publiées le 14 juillet 2026 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le nombre de familles de brevets relatives à l’intelligence artificielle générative (IA générative) est passé d’environ 14 000 en 2023 à plus de 37 800 en 2025. Plus de 56 000 nouvelles familles de brevets ont été publiées sur la période 2024-2025, soit davantage que le total enregistré entre 2014 et 2023. L’IA générative représente désormais 8,7 % des publications de familles de brevets liées à l’IA, contre 6,1 % en 2023 et 4,2 % en 2017.

La Chine demeure le premier pôle d’invention dans ce domaine, avec plus de 43 000 familles de brevets publiées par des inventeurs établis dans le pays en 2024 et 2025. Six des dix principaux déposants mondiaux sont chinois. Sur la période 2023-2025, le nombre de familles de brevets liées à l’IA générative a progressé à un taux de croissance annuel composé de 64 % en Chine et de 92 % aux États-Unis. Le Japon, avec 210 %, affiche le taux de croissance le plus élevé parmi les principaux pôles d’invention et devient le troisième pôle mondial. En Europe, l’Allemagne devance désormais le Royaume-Uni, avec un taux de croissance annuel composé de 85 %.

Les principaux déposants illustrent par ailleurs l’élargissement des secteurs concernés par ces technologies. La société japonaise SoftBank arrive en tête avec près de 3 000 familles de brevets publiées en 2024 et 2025, devant notamment Tencent, Ping An Insurance Group et Baidu ; Alphabet, Microsoft et IBM figurent également parmi les dix premiers. L’OMPI relève ainsi que l’activité de dépôt de brevets ne concerne plus uniquement les entreprises technologiques, mais également des acteurs de la finance, des télécommunications, des infrastructures et des services numériques. Sept des dix principaux pôles d’invention mondiaux ont, au cours des deux dernières années, publié davantage de familles de brevets relatives à l’IA générative que durant l’ensemble de la décennie précédente.

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