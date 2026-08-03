[Blog] L'OEB dévoile les lauréats du Prix de l'inventeur européen 2026

L'Office européen des brevets (OEB) a dévoilé, le 2 juillet 2026 à Berlin, les lauréats et lauréates de la 19ᵉ édition du Prix de l'inventeur européen. Cette édition met à l'honneur des innovations majeures...

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L'Office européen des brevets (OEB) a dévoilé, le 2 juillet 2026 à Berlin, les lauréats et lauréates de la 19ᵉ édition du Prix de l'inventeur européen. Cette édition met à l'honneur des innovations majeures dans les domaines de la chimie alimentaire, l'énergie, la biotechnologie et l'écotechnologie (voir notre précédente brève sur le sujet).

Les innovations récompensées portent sur un procédé enzymatique pour les boissons à base d'avoine, une avancée thérapeutique issue des vers marins, un vaccin antipaludique de haute efficacité, une technologie de recyclage intelligent des batteries – également distinguée par le Prix du public – ainsi qu'une carrière consacrée au développement de convertisseurs électriques pour des applications industrielles.

L'OEB a également annoncé l'ouverture des candidatures pour le ‘Young Inventors Prize 2027’, qui récompensera de jeunes innovateurs de moins de 30 ans engagés dans des projets contribuant aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026.

Pour de détails sur les lauréats et innovations récompensées pour cette édition de 2026, et/ou sur le prochain ‘Young Inventors Prize’ de 2027, c’est ici !

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