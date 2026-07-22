[Blog] Reprise des activités de l’Office des marques de Gaza

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Plusieurs cabinets locaux spécialisés en propriété intellectuelle ont annoncé la reprise des activités de l’Office des marques de Gaza.
L’Office a repris le traitement des procédures en cours et accepte de nouveau le dépôt de demandes de marques. Le délai d’opposition applicable aux marques publiées entre le 15 août et le 7 octobre 2023 a été recalculé : il court désormais du 2 juillet au 11 août 2026.
À ce stade, les taxes officielles restent inchangées. Toutefois, compte tenu du contexte, des modifications pourraient être annoncées ultérieurement.
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