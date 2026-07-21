[Blog] « Data Desk » : une nouvelle plateforme d’analyse des données brevets

L’Office européen des brevets (OEB) a lancé Data Desk, une plateforme gratuite développée par son Observatoire, permettant d’explorer et de visualiser les tendances mondiales en matière de brevets. Présenté lors du salon VivaTech 2026 à Paris, cet outil rassemble quinze années de données et propose des tableaux de bord couvrant les principaux pays d’origine des demandes de brevet, les domaines technologiques, les brevets unitaires ainsi que plusieurs secteurs technologiques stratégiques.

Data Desk met notamment à disposition des cartographies consacrées à des technologies émergentes, telles que le stockage de l’énergie et l’informatique quantique, auxquelles viendront s’ajouter d’autres domaines en lien avec les priorités européennes en matière de souveraineté technologique. La plateforme intègre également un tableau de bord consacré à plus de 8 000 start-ups européennes de la « deep tech », déposantes de demandes de brevets, comparant leurs performances à celles de jeunes entreprises ne détenant pas de brevet. Les données publiées mettent en évidence des écarts en matière de financement, de fréquence des levées de fonds et de création d’emplois entre ces deux catégories d’entreprises.

La plateforme centralise les principales données statistiques publiées par l’OEB relatives aux brevets et à l’innovation technologique au sein d’une interface unique. Elle permet de consulter et de comparer des indicateurs portant sur les dépôts de brevets, les principaux domaines technologiques, les brevets unitaires ainsi que certaines technologies émergentes, par pays, secteur ou catégorie d’acteurs. Cet outil est ainsi présenté comme un outil d’analyse destiné aux entreprises, investisseurs, chercheurs et décideurs publics.