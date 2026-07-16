Isabel Marant & Novagraaf : Relever Les Défis De La Protection Internationale Des Marques

Novagraaf se positionne comme un partenaire stratégique spécialisé dans la protection et la défense de la propriété intellectuelle. Le cabinet propose des conseils d'experts via des newsletters mensuelles au contenu exclusif, des webinaires et des analyses professionnelles destinés aux praticiens de la propriété intellectuelle ainsi qu'aux entreprises désireuses de préserver leurs actifs intellectuels.

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Protéger une marque de mode internationale : le retour d'expérience d'Isabel Marant.

Mélanie Fronty, Directrice Juridique d'Isabel Marant, partage son expérience des enjeux de propriété intellectuelle auxquels est confrontée une maison de mode internationale et explique pourquoi Novagraaf est devenu un partenaire stratégique dans la protection et le développement de ses actifs immatériels.

Isabel Marant & Novagraaf : les défis de la protection internationale des marques

Fondée à Paris il y a plus de 30 ans, Isabel Marant est aujourd'hui une marque de mode reconnue à l'international, présente dans de nombreux pays à travers un réseau de boutiques et de partenaires.

Dans un environnement où la contrefaçon, les dépôts opportunistes de marques, l'appropriation de signes distinctifs et la multiplication des réglementations locales représentent des risques croissants, la protection de la propriété intellectuelle est devenue un enjeu stratégique majeur.

Dans cette vidéo, Mélanie Fronty, Directrice Juridique d'Isabel Marant, revient sur les principaux défis auxquels la marque est confrontée et explique comment Novagraaf l'accompagne dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à ses ambitions internationales.

"La contrefaçon est un risque majeur car elle impacte l'image de marque, la performance économique et la sécurité des consommateurs. Mais il existe aussi des risques plus silencieux, tels que les dépôts opportunistes ou l'affaiblissement d'une marque insuffisamment protégée." Mélanie Fronty

Isabel Marant

Directrice Juridique

Les enjeux abordés

Les principaux risques de propriété intellectuelle auxquels sont confrontées les marques de mode internationales

Pourquoi la contrefaçon ne représente qu'une partie des menaces pesant sur les actifs de marque

Comment gérer la complexité réglementaire liée à une présence internationale

L'importance d'une stratégie globale de protection des marques et dessins & modèles

Les critères qui font d'un conseil en PI un véritable partenaire stratégique

Pourquoi Isabel Marant a choisi Novagraaf

Pour Isabel Marant, la valeur ajoutée de Novagraaf ne réside pas uniquement dans son expertise juridique. La marque souligne également la capacité des équipes à comprendre ses enjeux business, à anticiper ses besoins et à construire une stratégie de propriété intellectuelle cohérente avec sa taille, son positionnement et ses objectifs de développement.

« Novagraaf n'est pas seulement un cabinet de conseil, mais un véritable partenaire stratégique. »

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