[Blog] EUIPO : les dépôts de marques de l'UE en hausse

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in European Union

L’EUIPO a récemment publié des chiffres et des informations sur les dépôts de marques effectués au cours du 1er semestre de l’année 2026. Les chiffres montrent une hausse significative des dépôts de marques de l’ordre de 8.4% par rapport à la même période en 2025 avec un total de 104 263 marques déposées en 2026.

Ces dépôts de marques sont issus à 60.7% de pays membres de l’Union Européenne (dont 5% en France), suivis par la Chine (13,2%), les Etats-Unis (8.6%), le Royaume-Uni (4.3%) et la Suisse (2.1%). Les dépôts venant de France ont augmenté de 17.4% par rapport au 1er semestre 2025, ce qui représente la plus forte augmentation d’un pays membre.

Enfin, les classes les plus désignées dans ces dépôts sont les classes 35, 9, 42, 41 et 25.

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