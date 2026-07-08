Limoges Porcelain: eerste Europese geografische aanduiding voor ambachtelijke en industriële producten

Met de registratie van Porselein van Limoges als eerste Europese geografische aanduiding voor een ambachtelijk en industrieel product is een nieuw hoofdstuk geopend in het Europese IE-recht. Laetitia Cardi bespreekt de geschiedenis van dit bijzondere keramiek en legt uit waarom de nieuwe EU-regeling voor geografische aanduidingen belangrijk is voor producenten van ambachtelijke en industriële producten.

Op 18 mei 2026 werd "Porcelaine de Limoges", internationaal vaak aangeduid als Limoges Porcelain, als eerste product erkend onder het nieuwe EU-systeem voor geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten. Daarmee wordt de naam niet langer alleen in Frankrijk beschermd, maar in de hele Europese Unie.

Deze erkenning werd mogelijk door de nieuwe Europese regeling voor geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten, die sinds 1 december 2025 van toepassing is. Waar geografische aanduidingen in Europa lange tijd vooral bekend waren voor landbouwproducten, wijn en gedistilleerde dranken, wordt de bescherming nu uitgebreid naar producten waarvan kwaliteit, reputatie of kenmerken verbonden zijn met lokaal vakmanschap en geografische herkomst.

Lees ook ons eerdere artikel over het nieuwe EU-beschermingsregime voor ambachtelijke en industriële geografische aanduidingen.

Porselein van Limoges: vakmanschap sinds de 18e eeuw

De oorsprong van Porselein van Limoges gaat terug tot de 18e eeuw. In 1768 werd ten zuiden van Limoges kaolien ontdekt: een witte kleisoort die essentieel is voor de productie van porselein. Die ontdekking vormde de basis voor een lokale industrie die wereldwijd bekend zou worden om haar kwaliteit, verfijning en technische expertise.

De benaming Porselein van Limoges verwijst naar porseleinen producten waarvan de productiestappen plaatsvinden in het Franse departement Haute-Vienne. De kwaliteit van het materiaal, de lokale knowhow en de reputatie van het productiegebied vormen samen de kern van de aanduiding.

Vandaag vertegenwoordigt de sector een belangrijk economisch en cultureel erfgoed, met lokale werkgelegenheid, exportwaarde en een sterke internationale reputatie.

Waarom bestaande bescherming niet volstond

Voor de Europese erkenning werd de naam Limoges vooral beschermd via het merkenrecht, regels tegen oneerlijke concurrentie en acties van beroepsorganisaties. Die middelen boden enige bescherming, maar waren niet altijd voldoende om misbruik van een geografische naam effectief tegen te gaan.

In de praktijk konden producenten buiten de regio de naam Limoges gebruiken zonder dat zij voldeden aan de lokale productievoorwaarden. Dat leidde tot verwarring bij consumenten en ondermijnde de reputatie van het authentieke product.

Voor producenten van streekgebonden ambachtelijke producten is dit een bekend probleem. Een geografische naam vertegenwoordigt vaak meer dan alleen een herkomstvermelding: zij staat voor reputatie, kwaliteit, traditie en economisch belang.

Meer achtergrond vindt u in onze opfriscursus over geografische aanduidingen.

De eerste stap: Franse bescherming in 2017

Een belangrijke stap kwam met de Franse consumentenwet van 17 maart 2014, ook bekend als de Hamon-wet. Deze wet introduceerde in Frankrijk een systeem voor geografische aanduidingen voor industriële en ambachtelijke producten.

Dat systeem maakte het mogelijk om geografische namen beter te beschermen tegen misbruik en tegelijkertijd lokaal vakmanschap te erkennen. Daarbij werd gewerkt met onder meer:

een productspecificatie;

een afgebakend geografisch gebied;

een beheer- en verdedigingsorganisatie;

een controle- en certificeringssysteem.

Na een lang traject werd Porcelaine de Limoges op 1 december 2017 in Frankrijk geregistreerd als geografische aanduiding. Sindsdien mogen alleen gecertificeerde producenten die aan de voorwaarden voldoen de aanduiding gebruiken.

De vereisten zijn strikt. De productie moet plaatsvinden in Haute-Vienne en voldoen aan vastgelegde kwaliteits- en traceerbaarheidscriteria. Daarmee werd duidelijk afgebakend welke producten de naam Porselein van Limoges mogen dragen.

Toch bleef deze bescherming nationaal. In een internationale markt, waarin producten gemakkelijk grensoverschrijdend worden verkocht, liet dat beperkingen zien.

Naar een Europees systeem voor ambachtelijke en industriële producten

De volgende stap kwam met Verordening (EU) 2023/2411. Deze verordening creëert een geharmoniseerd Europees systeem voor geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten.

De regeling is geïnspireerd op de bestaande bescherming voor landbouwproducten, wijn en spirits, maar is aangepast aan producten zoals keramiek, glas, textiel, natuursteen, sieraden, lederwaren en bestek.

Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet er onder meer sprake zijn van:

een product met een bepaalde geografische oorsprong;

een verband tussen kwaliteit, reputatie of kenmerken en die oorsprong;

ten minste één productiestap die plaatsvindt in het afgebakende gebied.

De registratieprocedure loopt via het EUIPO, dat bevoegd is voor dit nieuwe IE-recht. Voor bestaande nationale aanduidingen is bovendien een vereenvoudigde overgangsprocedure mogelijk. Daarvan heeft Porselein van Limoges gebruik kunnen maken.

Europese erkenning in 2026

Op 18 mei 2026 werd Porselein van Limoges de eerste EU-breed beschermde geografische aanduiding voor een ambachtelijk en industrieel product. De naam is nu beschermd in alle 27 EU-lidstaten.

Dat betekent dat kan worden opgetreden tegen misleidend, onrechtmatig of misbruikmakend gebruik van de aanduiding binnen de Europese Unie. De registratie bevestigt de band tussen het product, de regio Haute-Vienne en het vakmanschap dat daar gedurende meer dan twee eeuwen is ontwikkeld.

Deze erkenning is niet alleen juridisch belangrijk. Zij versterkt ook de waarde van de aanduiding voor consumenten, producenten en regio’s. Voor consumenten wordt duidelijker welke producten authentiek zijn. Voor producenten ontstaat een sterker juridisch kader om reputatie en vakmanschap te beschermen.

Wat betekent dit voor andere producenten?

De registratie van Limoges Porcelain laat zien dat geografische aanduidingen niet langer alleen relevant zijn voor kaas, wijn, ham of spirits. Ook producenten van ambachtelijke en industriële producten kunnen bescherming zoeken wanneer hun product nauw verbonden is met een specifieke regio.

Denk bijvoorbeeld aan keramiek, glaswerk, textiel, borduurwerk, natuursteen, messen, sieraden of andere producten waarvan de reputatie sterk verbonden is met lokale kennis en productie.

Voor producenten kan een geografische aanduiding helpen om:

misbruik van de naam tegen te gaan;

authenticiteit en kwaliteit beter zichtbaar te maken;

lokale knowhow te beschermen;

de commerciële waarde van streekgebonden producten te versterken;

consumenten duidelijkheid te bieden over herkomst en productie.

Ook internationaal kunnen geografische aanduidingen tot discussie leiden, zeker wanneer namen in bepaalde markten als generiek worden gezien. Meer hierover leest u in ons artikel over geografische aanduidingen in de wijn- en spiritssector.

Limoges Porcelain en de toekomst van EU-geografische aanduidingen

De Europese erkenning van Porselein van Limoges is een belangrijke ontwikkeling binnen het IE-recht. De nieuwe regeling biedt producenten van ambachtelijke en industriële producten een specifiek instrument om de band tussen product, plaats en vakmanschap juridisch te beschermen.

Alleen producenten die aan de vastgestelde voorwaarden voldoen en gecertificeerd zijn, mogen de beschermde aanduiding gebruiken. Dat draagt bij aan traceerbaarheid, kwaliteitsbewaking en consumentenvertrouwen.

Naar verwachting zal deze eerste registratie de weg vrijmaken voor meer aanvragen binnen de EU. Voor regio’s met sterke ambachtelijke tradities biedt de nieuwe regeling een kans om erfgoed, economische waarde en reputatie beter te beschermen.

Samenvatting

Met de registratie van Porselein van Limoges als eerste EU-geografische aanduiding voor ambachtelijke en industriële producten krijgt lokaal vakmanschap een nieuw beschermingsniveau. De nieuwe EU-regeling breidt geografische aanduidingen uit naar producten zoals keramiek, textiel, glas, natuursteen en sieraden.