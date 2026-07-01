[Blog] Porcelaine de Limoges : première IG artisanale enregistrée par l’EUIPO

La Porcelaine de Limoges devant l’EUIPO : première indication géographique enregistrée pour des produits artisanaux et industriels au niveau européen.

Depuis décembre 2025, l’EUIPO est chargé d’administrer, au niveau européen, les indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels. Le 18 mai 2026, l’Office a procédé au premier enregistrement d’une telle indication, et cet honneur revient à la Porcelaine de Limoges.

Cette indication avait également été homologuée, en France, le 1er décembre 2017.

Depuis cette date, l’Office a reçu soixante-quatorze demandes d’enregistrement, dont vingt-cinq émanent de la France, confirmant l’engouement pour le dispositif et ce droit de propriété intellectuelle spécifique mais redoutable.

D’autres indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels sont enregistrées en France, telles que les Tapis et Tapisserie d’Aubusson, la Charentaise de Charente-Périgord, le Linge Basque ... A quand une protection sur le territoire européen ?

Pour rappel, les indications géographiques françaises déjà protégées peuvent être transformées en indications européennes via une procédure simplifiée jusqu’au 2 décembre 2026.

Première IG européenne : quels enseignements et quelles opportunités pour les indications géographiques françaises ? Abonnez-vous à notre newsletter pour accéder à l’analyse de nos experts.