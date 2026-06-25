[Blog] Forte progression des dépôts de demandes de droits de propriété intellectuelle dans le secteur du sport

À l’occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2026, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a publié un rapport consacré à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle dans le secteur du sport. L’étude met en évidence une croissance soutenue des dépôts liés aux activités sportives entre 2016 et 2025, avec plus de 65 000 inventions recensées, ainsi qu’une forte progression des dépôts de marques et de dessins et modèles. Les disciplines les plus actives en matière de brevets sont notamment le golf, la natation et les sports de raquette.

Le rapport souligne que les taux de croissance des dépôts de titres de propriété intellectuelle dans le domaine du sport sont supérieurs aux moyennes mondiales observées pour l’ensemble des secteurs. L’Asie occupe une place prépondérante pour les brevets et les dessins et modèles, tandis que l’Europe se distingue davantage dans le domaine des marques. Les principaux déposants incluent à la fois des équipementiers sportifs et de grands groupes technologiques ou de divertissement investissant dans l’économie du sport.

L’OMPI met également en avant l’impact des nouvelles technologies sur l’écosystème sportif, notamment à travers les équipements connectés, l’analyse de données, les outils d’arbitrage ou encore les technologies destinées aux supporters. Selon l’Organisation, ces innovations dépassent désormais le seul cadre sportif et trouvent des applications dans d’autres secteurs, notamment la santé et les biens de consommation.

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