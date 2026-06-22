[Blog] Patagonia v. Pattie Gonia: lorsque la défense d'une marque vire au tollé général

Novagraaf serves as a comprehensive partner for intellectual property strategy, protection, and defense. Subscribe to their monthly Perspectives newsletter to access expert advice, webinars, and exclusive content on IP matters.

Article Insights

Pauline Pilaudeau’s articles from Novagraaf Group are most popular: with Inhouse Counsel

in European Union

with readers working within the Metals & Mining industries

Aux Etats-Unis, la société Patagonia, Inc., titulaire de plusieurs marques PATAGONIA, a initié une action à l'encontre de la drag queen et activiste écologiste Pattie Gonia, après qu'elle ait procédé au dépôt de sa propre marque.

Selon Patagonia, Pattie Gonia chercherait à créer un risque de confusion avec la marque PATAGONIA et à bénéficier indument de la renommée de cette marque, notamment connue pour ses initiatives dans la préservation de l'environnement, et n'aurait pas respecter l'accord précédemment intervenu entre les parties (accord qui interdirait à Pattie Gonia la vente de vêtements). De son côté, l'activiste considère qu'il n'existe pas de risque de confusion, se fondant notamment sur l'examen mené par l'USPTO qui n'a émis aucune objection à l'encontre de sa demande de marque fondée sur les marques antérieures PATAGONIA, et que les bénéfices qu'elle a pu tirer de son activité constituent des levées de fonds pour la défense de l'environnement et les causes queer.

Depuis la révélation de l'affaire et dans le contexte des atteintes portées aux droits des personnes LGBTQIA+ et à la protection de l'environnement par l'administration Trump, de nombreuses voix se sont élevées, en particulier sur les réseaux sociaux, pour déplorer l'attitude de la société américaine: au lieu de soutenir la démarche de Pattie Gonia, Patagonia Inc. trahirait les propres valeurs qu'elle défend - la défense de l'environnement - et s'inscrierait comme une société reniant les droits des personnes LGBTQIA+, en tentant "d'effacer une militante".

Cette affaire rappelle que la défense d'une marque est une affaire de droit mais peut également être une véritable affaire de relations publiques. Dès lors, si une action peut être légitime au regard des droits antérieurs de son titulaire, il convient de garder à l'esprit la "mauvaise presse" qu'une intervention pourrait susciter, en particulier pour les entreprises connues.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.