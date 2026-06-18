[Blog] Domaines .RU, .РФ, .SU : nouvelles règles dès septembre 2026

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À compter du 1er septembre 2026, les autorités russes imposent une identification obligatoire des titulaires via le système ESIA (Gosuslugi) pour toute opération sur les extensions nationales .RU, .РФ et .SU (enregistrement, renouvellement, transfert, modification administrative).

Cette obligation concerne également les entités étrangères, qui ne disposent pas, par nature, d'accès à ce système gouvernemental. En l'absence de modalités alternatives confirmées (le texte d'application étant toujours en cours d'analyse réglementaire) le transfert des nom de domaine au profit d'une entité locale russe constitue à ce stade l'hypothèse la plus probable pour les titulaires non-résidents.

Cette perspective appelle une revue anticipée des portefeuilles concernés, au regard notamment des risques de perte de contrôle et des contraintes juridiques attachées à un portage local.

Les directives techniques sont attendues durant l'été 2026.

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